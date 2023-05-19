Đúng 13h mùng 1/4 âm lịch: 3 con giáp được 'Thần Tài gõ cửa', tiền căng đầy ví, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Tháng 4 âm, người tuổi Dậu được thần may mắn chiếu mệnh, vận may phát tài ngàn năm có một tới tay. Năm 2023, dù tuổi Dậu có đường sự nghiệp may mắn, vận trình tốt, cuộc sống của người tuổi Dậu lại gặp nhiều trắc trở.

Nhưng từ tháng 4 âm trở đi, vận khí liên tục khởi sắc, những ngày tháng khó khăn của Tài Tuế sắp đi qua, vận đen sẽ được hóa giải, tài lộc sẽ thu về, vận khí tốt lành sẽ đến với cả gia đình, người tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội để tài lộc dồi dào, thu về lợi nhuận khổng lồ, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông.

Theo tử vi, người tuổi Sửu tháng 4 Âm lịch này “vận đỏ như son”, may mắn ngập tràn. Tháng 4 Âm lịch năm nay, bản mệnh này được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Về công việc, nhờ luôn chăm chỉ và tích cực nên người tuổi Sửu rất được cấp trên trọng dụng. Đây cũng là thời điểm tốt để gây ấn tượng mạnh hơn với lãnh đạo và giành về những thành quả cho bản thân. Tuy nhiên, người tuổi Sửu nên đẩy nhanh tiến độ trong công việc bởi đôi khi sự cẩn thận quá mức đang khiến họ tiến chậm hơn trên con đường tới thành công. Tốt hơn hết nên tối ưu thời gian của mình để gia tăng tính hiệu quả bởi đây là lúc họ bước vào thời kỳ hoàng kim hơn tất cả những giai đoạn trước đây.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, đây cũng là thời điểm làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Do đó, hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên thời gian này, bản mệnh nên giữ kín một số bí mật trong kinh doanh để tránh việc bị tiểu nhân lợi dụng.

Bên cạnh đó, người tuổi Sửu nên nhớ sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình các kế hoạch của mình thì mới dễ dàng đạt được thành công.

Người tuổi Sửu tháng 4 Âm lịch này “vận đỏ như son”, may mắn ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý luôn không chịu nhận thất bại. Họ cũng rất kiên định, dù rơi vào tình huống nào cũng không tỏ ra sốt ruột, nóng nảy.

Sự tự tin và kiên nhẫn của con giáp này nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cho dù khó khăn đến đâu cũng kiên trì chịu đựng và nỗ lực vượt qua.

Trong tháng 4 Âm lịch này, con giáp tuổi Tý sẽ phất lên trông thấy. Họ không chỉ thành công trong công việc mà những khoản đầu tư bên ngoài của họ cũng sinh lời. Người buôn bán nhỏ có thể mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình.

Cũng trong tháng 4 Âm lịch, người tuổi Tý có khá nhiều quý nhân phù hộ, làm ăn tiến bộ, cuộc sống càng ngày càng khấm khá hơn, không còn rơi vào cảnh nghèo khó.

Trong tháng 4 Âm lịch này, con giáp tuổi Tý sẽ phất lên trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.