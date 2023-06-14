Tử vi ngày 15/6, 3 con giáp đã khổ tâm về tình cảm còn gặp hạn trong công việc, bị cấp trên chỉ trích, những điều xui rủi chứ rớt trúng đầu

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần hôm nay công việc đi vào nề nếp, đón nhận tin tức tích cực từ cấp trên.

Sức khỏe: Chú ý đến sức khỏe, sức đề kháng mỗi ngày cần được nâng cao và cải thiện.

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Tuổi Mùi

Tử vi cá nhân hàng ngày cho biết rằng, vào ngày thứ năm 15/6/2023 này, tuổi Mùi đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Mùi có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên những sự giúp đỡ này chỉ là tạm thời, nếu muốn phát triển một cách bền vững thì con giáp này cần phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình. Tuổi Mùi nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân. Để sự nghiệp vững chắc hơn con giáp này nên quan tâm tới nhiều phương diện khác. Công việc diễn ra tốt đẹp, nhờ đó tài lộc cũng được cải thiện đáng kể. Chuyện tình cảm đối mặt với nguy cơ người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người. Dù là đến từ phía ai đi chăng nữa thì đôi bên cũng cần nhìn nhận lại bản thân. Tình yêu đến từ hai phía nên chỉ một người cố gắng và vun đắp thì chưa đủ. Con giáp này nên trò chuyện, chia sẻ với nửa kia của mình nhiều hơn.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất có chút bất ổn. Con giáp này có thể sẽ làm chuyện đắc tội với những người xung quanh, gây nên nhiều hiểu lầm không đáng có. Tốt hơn hết là bạn nên học cách tiếp thu ý kiến của người khác, như vậy sẽ ổn hơn.

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Tuất không tăng nhiều nhưng có sự ổn định. Thứ Bảy là thời điểm thuận lợi đẻ tuổi Tuất có thể tiến hành thêm một số dự án đầu tư mà không phải đắn đo suy nghĩ.

Tình cảm: Vận trình tình duyên trắc trở. Tuổi Tuất độc thân khó tìm được nửa kia của mình, các cặp đôi yêu nhau thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì những chuyện vặt vãnh.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!