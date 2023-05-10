Tử vi ngày 11/5/2023, 3 con giáp hứa hẹn đường công danh thăng hoa, xòe tay hứng lộc, vận may như ý, làm việc gì cũng dễ dàng thuận lợi

Mùi là con giáp may mắn, nhận được nhiều điều tốt đẹp trong ngày 11/5 này. Trong công việc, bạn được cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp giúp sức. Vì vậy khi khó khăn, bạn không cần phải chịu đựng một mình. Nhờ vào tài ngoại giao của bạn mà được nhiều người giúp đỡ, không kể công. Bản mệnh ăn ở tốt nên làm chuyện gì cũng gặp nhiều thuận lợi.

Những người độc thân tuổi Mùi thoát khỏi những ngày nhàm chán, mệt mỏi trước đây. Nhờ vậy mà tinh thần làm việc của bạn tăng lên vượt bậc khiến ai cũng bất ngờ.

Trong chuyện tình duyên, bạn sẽ gặp được mối tình khắc cốt ghi tâm vô cùng hạnh phúc. Mối nhân duyên của bạn được ông trời an bài nên khá viên mãn. Sắp tới, cả hai sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị hơn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngũ hành cung mạng gặp thuận lợi được Lộc Thần bảo hộ, chủ có tài mà có lộc, cuộc sống sung túc đủ đầy vào ngày 11/5 này. Nhưng cũng yêu cầu mạng chủ phải vận động nhiều, chăm chỉ thì mới có được tiền bạc trong tay.

Đây là tinh tú đem tới cho người cảm giác vừa có tiền vừa giàu có. Nó cũng khiến con người ta trở nên coi trọng tiền bạc hơn, biết cách chi tiêu hơn. Ngoài ra người này cũng thể hiện một tinh thần kiên cường, vững chắc tạo nền móng tốt.

Có khả năng quản lý doanh nghiệp và đoàn thể. Cá tính có phần hơi hướng nội, không giỏi giao tiếp nhưng lại được mọi người kỳ vọng. Quan hệ xã giao rộng, tài lộc đủ đầy. Có thể tránh chuyện vay mượn, kiện tụng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trải qua thời gian biến động, ngày 11/5 này là giai đoạn cực kì ngọt ngào dành cho những người tuổi Sửu. Cuộc sống của bạn dường như không gặp phải bất kỳ khó khăn nào bởi mọi vấn đề đều được giải quyết một cách dễ dàng và suôn sẻ nhất có thể.

Theo tử vi con giáp, bản mệnh không phải suy nghĩ bất kỳ vấn đề gì về tiền bạc trong suốt thời gian này và được tận hưởng cuộc sống theo cách bạn mong muốn. Đó có thể là những món đồ xa xỉ, những buổi tiệc tùng sang chảnh hay những chuyến đi đắt đỏ. Trên tất cả đó là thành quả mà bạn xứng đáng được hưởng sau mọi nỗ lực không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.