Sinh con thuộc 1 trong 5 con giáp này, bố mẹ sẽ có hậu vận sang chảnh không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10/05/2023 11:36

Số mệnh giữa con cái và bố mẹ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Theo tử vi, nếu cặp vợ chồng nào may mắn sinh được con vào những con giáp này thì sẽ được may mắn, giàu sang cả đời.

1. Tuổi Ngọ

Đây chính là con giáp tài phúc song toàn nhất trong 12 con giáp. Những người cầm tinh con ngựa thường rất phóng khoáng, luôn biến những thử thách trong cuộc sống thành cơ hội để vươn lên. Ngay cả khi không sinh ra trong gia đình giàu có, họ cũng luôn tìm cách khắc phục hết mình. Điều đó sẽ là tương lai sáng lạng cho gia đình.

Sinh con thuộc 1 trong 5 con giáp này, bố mẹ sẽ có hậu vận sang chảnh không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Vận quý nhân của người cầm tinh con Ngựa cũng khá vượng, gặp khó khăn có người giúp đỡ, việc tốt có người tự mang đến. Thế mới nói, đây chính là con giáp tài phúc song toàn, tình duyên viên mãn. Bố mẹ nuôi bé là "con ngựa" sẽ được tự hào và nhờ cậy vào con rất nhiều.

2. Tuổi Tuất

Những người sinh tuổi Tuất đều có sự nghiệp luôn ở thế "thượng phong" (gió ở trên cao, mang ý nghĩa thành công viên mãn), con đường đi hanh thông, tốt đẹp. Đại đa số những con giáp này đều khá thành đạt, tài năng và được hưởng phúc lộc trong đời sống vật chất.

Sinh con thuộc 1 trong 5 con giáp này, bố mẹ sẽ có hậu vận sang chảnh không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Nếu sinh con tuổi Tuất, tài vận của cha mẹ sẽ ngày càng tăng theo cấp số nhân, quan vận cũng thăng cấp không ngừng. Đặc biệt là những đứa trẻ tuổi Tuất sinh vào các năm 2006 và 2018 lại càng giúp đường tài vận và quan vận của cha mẹ thêm thuận lợi.

 

3. Tuổi Dậu

Những bố mẹ làm nghề kinh doanh, buôn bán luôn thích sinh con tuổi này. Lí do là vì, người tuổi Dậu, mệnh Kim thường tiền tài hanh thông, phúc lộc không hề nhỏ. Đặc biệt nếu bố mẹ mệnh Thủy hợp với con mệnh Kim sẽ giúp ăn lên làm ra, may mắn, thịnh vượng dồi dào.

Trẻ tuổi Dậu sinh vào năm 2005 Ất Dậu, 2017 Đinh Dậu đặc biệt tốt, sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho toàn gia đình sau này.

Sinh con thuộc 1 trong 5 con giáp này, bố mẹ sẽ có hậu vận sang chảnh không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

4. Tuổi Mão

Trung Quốc và Nhật Bản rất coi trọng con giáp này, họ thường để các biểu tượng mèo trong nhà để mong gặp được may mắn, tài lộc. Bản thân những người tuổi Mão thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Họ rất linh động, giỏi chuyển biến tình hình hóa hung thành cát, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thách thức.

Sinh con thuộc 1 trong 5 con giáp này, bố mẹ sẽ có hậu vận sang chảnh không ai sánh bằng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, sinh con tuổi Mão khi nuôi con cũng dễ dàng thuận lợi. Bé tuổi Mão thường nhanh nhẹn thông minh khi còn nhỏ, lớn lên thì trưởng thành , hiểu chuyện nên bố mẹ thường ít phải lo lắng vất vả nhiều. Đẻ con tuổi Mão, cha mẹ không những an tâm về cuộc sống, nhàn hạ hơn so với người khác mà khi cuộc sống về già sẽ được hưởng phúc lớn của con cháu.

5. Tuổi Thân

Người cầm tinh con Khỉ luôn thông minh, lanh lợi hơn người. Những người tuổi Thân sinh vào các tháng 3, 4, 7, 8 càng có số mệnh sung sướng và phú quý. Con giáp này có tiền vận vất vả, khó tránh khỏi quãng thời gian thăng trầm nhưng cuối cùng nhờ nghị lực phi thường, ý chí phấn đấu và sức khỏe trời phú, họ vượt qua tất cả để giành lấy vinh quang.

Sinh con thuộc 1 trong 5 con giáp này, bố mẹ sẽ có hậu vận sang chảnh không ai sánh bằng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Họ luôn có nguồn kiến thức sâu rộng, một tham vọng của tuổi trẻ và một sự nghiệp thành công về sau này - khi ở tuổi trung niên. Đặc biệt những người sinh năm 1992, tương lai rất có thể sẽ trở thành niềm tự hào của gia đình, tổ tiên. Sau này, bố mẹ sẽ được nhờ cậy ở con cái rất nhiều.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, vận may ập tới, phú quý ngập tràn trong 20 ngày tới

Top 3 con giáp hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, vận may ập tới, phú quý ngập tràn trong 20 ngày tới

Tử vi 12 con giáp cho biết trong 20 ngày tới, những con giáp dưới đây vô cùng giàu có, sung túc, làm việc gì cũng rất thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi top 5 con giáp giúp bố mẹ có vận hạn tốt bói vui

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ