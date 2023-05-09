4 con giáp được thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng ra tiền trong tuần mới (8-14/5)

Tâm linh - Tử vi 09/05/2023 07:00

Tử vi 12 con giáp cho biết tuần này có 4 con giáp may mắn, mọi kế hoạch của họ tiến triển suôn sẻ, luôn có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Tý
Là con giáp phát tài tuần này nên tuổi Tý có một tuần khởi sắc cả trên phương diện tiền bạc lẫn sự nghiệp. Tuy nhiên, do có Dịch Mã nâng đỡ nên muốn làm giàu, bạn sẽ phải tốn khá nhiều công sức đấy.

Với người làm công ăn lương, đường sự nghiệp tuy có chút vất vả nhưng thu được nhiều thắng lợi lớn. Tuần này cực có lợi cho những bạn đang làm ăn xa quê hoặc phải đi công tác nhiều, những người làm trong ngành vận tải cũng khá may mắn.

4 con giáp được thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng ra tiền trong tuần mới (8-14/5) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Với người làm ăn kinh doanh, bạn hoạt bát, nhanh nhảu nên cũng không lo về chuyện tiền bạc trong tuần này. Bạn cứ tự làm tự tiêu, phát huy thế mạnh và chẳng nhờ vả ai nên đỡ được nhiều rắc rối. Nếu muốn kiếm tiền nhiều hơn thì chăm chỉ ngoại giao sẽ có cơ hội.

Tuổi Sửu
Tuần mới này cũng là một tuần đầy triển vọng với người tuổi Sửu trên phương diện tài lộc. Bạn có thể thu tiền về đầy tay, thoải mái chi tiêu mà vẫn còn dư dả.

Dù làm việc trên lĩnh vực nào, công việc của bạn cũng đạt được thành tích nổi bật. Đặc biệt, nhờ cát tinh Thái Dương nâng đỡ, nam mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn nữ mệnh.

4 con giáp được thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng ra tiền trong tuần mới (8-14/5) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân sẽ tới bên chỉ lối dẫn đường, chỉ cần bạn biết tận dụng đúng cơ hội và đừng nóng vội trên bước đường phía trước thì mọi chuyện sẽ ổn cả. Tuổi này năng động nên sẽ được cấp trên yêu quý, dễ có thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng.

Thậm chí, có những người còn có cơ may về tiền bạc với vài khoản "từ trên trời rơi xuống". Đó có thể là khoản tiền trúng số hoặc trúng thưởng từ một chương trình nào đó. Tuy nhiên, dù sao thì bạn cũng cần tỉnh táo trước những cạm bẫy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Tuổi Mùi
Được Tử Vi cát tinh nâng đỡ nên Mùi sẽ thấy bản thân có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, áp lực trong công việc dần vơi đi mà tiền vẫn sẽ đổ về đầy túi.

 

4 con giáp được thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng ra tiền trong tuần mới (8-14/5) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 Trong tuần mới này, bạn may mắn tìm được hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp của mình. Người trẻ tuổi biết rõ lợi thế của mình để phát huy nên nhận được rất nhiều lời khen ngợi của cấp trên.

Người kinh doanh có thêm tệp khách hàng mới ủng hộ nhờ người quen giới thiệu. Dù sẽ bận rộn hơn bình thường một chút, song sự cố gắng của bạn đem về thành quả đáng mừng.

Cuối tuần con giáp phát tài tuần này có lộc lá liên quan đến lương thưởng, tiền bảo hiểm xã hội hoặc tiền lộc từ khách hàng, bạn nên trích một phần nhỏ để tự thưởng cho bản thân. Ngoài ra, nhiều cơ hội để bạn tăng thêm thu nhập cũng đang xuất hiện ngay trước mắt.

Tuổi Hợi
Có thể thấy rằng tuần này cũng là một tuần đầy may mắn với người tuổi Hợi. Bạn không nên lo xa vì chuyện gì đến sẽ đến, chỉ cần cố gắng thì không gì là không khắc phục được. Đáng chú ý, nữ mệnh may mắn hơn nam mệnh vì có Thái Âm chiếu mệnh.

Công việc của người làm công ăn lương có dấu hiệu khởi sắc, mọi khúc mắc đều được giải quyết gọn gàng, và bạn chỉ cần chờ đến cuối tuần là sẽ được đón nhận kết quả tốt. Quý nhân xuất hiện cũng sẽ nâng đỡ, giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn, dành về phần thưởng xứng đáng.

4 con giáp được thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng ra tiền trong tuần mới (8-14/5) - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, bạn tạo được lòng tin với khách hàng và dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Chính vì vậy, bạn không còn lo lắng trước các đối thủ cạnh tranh, chỉ cần phát huy bản lĩnh thì tiền lúc nào cũng đổ về túi đều đều.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp thích xê dịch, không ngừng phá vỡ giới hạn bản thân

3 con giáp thích xê dịch, không ngừng phá vỡ giới hạn bản thân

Những con giáp dưới đây dám thay đổi bản thân, thoát khỏi vùng an toàn để khẳng định chính mình, chẳng bao giờ chịu an phận.

Xem thêm
Từ khóa:   4 con giáp may mắn tâm linh tử vi bói vui

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền