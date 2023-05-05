Những cặp đôi con giáp không nên kết hợp làm ăn để tránh "vụ mùa thất bát"

Tính cách nóng vội của người tuổi Dần sẽ là rào cản khiến người tuổi Tý khó đạt được thành công như ý. Thậm chí, điều đó còn mang lại nhiều điều phiền phức cản trở mối quan hệ hợp tác của hai bạn.

1. Người tuổi Tý và người tuổi Dần

Trong những tháng cuối năm, nếu người tuổi Sửu hợp tác với người cùng bản mệnh sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp, thành công đã khó lại càng khó thêm.

2. Người tuổi Sửu và người tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

3. Người tuổi Mão và người tuổi Ngọ

Sự kết hợp của một con giáp điềm tĩnh, làm việc tỉ mỉ thận trọng như tuổi Mão và con giáp nóng tính, làm việc có đầu mà không có cuối như tuổi Ngọ là điều tối kị.

Phong cách làm việc của hai bạn quá khác nhau sẽ khiến đối phương cảm thấy không thuận mắt nên khó đồng tâm hiệp lực để đi tới đích cuối cùng.

4. Người tuổi Ngọ và người tuổi Thìn

Khi hợp tác, người tuổi Thìn sẽ làm mất tài liệu quan trọng hoặc làm tổn thất nhiều tiền bạc nên hai con giáp này khó mà hợp tác thành công.

5. Người tuổi Thìn và người tuổi Mùi

Vào nửa cuối năm, những việc mà người tuổi Mùi làm sẽ cản trở và mang đến nhiều điều phiền phức cho người tuổi Thìn. Do đó, tốt nhất hai con giáp này không nên hợp tác làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

6. Người tuổi Mùi và người tuổi Hợi

Những tháng cuối năm này, người tuổi Mùi dễ bị dụ dỗ bởi lời đường mật của kẻ tiểu nhân. Cộng thêm phán đoán sai lầm của người tuổi Hợi nên cả hai làm ăn sẽ thất thoát và dễ bị lừa gạt.

7. Người tuổi Dần và người tuổi Thân

Nếu hai tuổi này hợp tác vào những tháng cuối năm, nhiều khả năng sẽ xảy ra những tranh chấp liên quan đến tiền bạc. Theo đó, sự nghiệp của cả hai đều bị bỏ dở giữa chừng.

Ảnh minh họa: Internet

8. Người tuổi Thân và người tuổi Tỵ

Sự hợp tác của hai người này sẽ gây rủi ro mất thực quyền hoặc tổn hao tài sản. Tốt nhất, hai bạn chỉ nên dừng lại ở tình bạn thông thường, tránh hợp tác làm ăn.

9. Người tuổi Tỵ và người tuổi Tý

Nếu làm việc cùng nhau, sự ích kỉ và đố kị là rào cản khiến cả hai khó có thể chinh phục được mục tiêu chung.

10. Người tuổi Dậu và người tuổi Mão

Nếu hai bạn chưa quen nhau lâu (ít nhất là 1 năm) thì tốt nhất không nên tính chuyện hợp tác làm ăn. Bởi độ tin cậy không cao sẽ khiến cả hai nảy sinh những tranh chấp về lợi ích.

Ảnh minh họa: Internet

11. Người tuổi Tuất và người tuổi Dậu

Nếu hợp tác, người tuổi Tuất phải có phương án dự phòng hợp lí, tránh trường hợp người tuổi Dậu làm hỏng chuyện.

12. Người tuổi Hợi và người tuổi Tuất

Nếu người tuổi Tuất đạt được lợi ích lớn sẽ dễ đưa ra quyết định đầy tham vọng là phản bội đối tác. Người tuổi Hợi phải hết sức thận trọng nếu vẫn phải hợp tác với người tuổi Tuất.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm