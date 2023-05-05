Những cặp đôi con giáp không nên kết hợp làm ăn để tránh "vụ mùa thất bát"

Tâm linh - Tử vi 05/05/2023 14:01

Đối tác làm ăn ảnh hưởng rất lớn tới công việc của bạn. Có người mang lại may mắn, nhưng cũng có người chỉ đem tới điều xui xẻo. Những con giáp sau đây không nên hợp tác để tránh "vụ mùa thất bát"

1. Người tuổi Tý và người tuổi Dần 

Tính cách nóng vội của người tuổi Dần sẽ là rào cản khiến người tuổi Tý khó đạt được thành công như ý. Thậm chí, điều đó còn mang lại nhiều điều phiền phức cản trở mối quan hệ hợp tác của hai bạn.

2. Người tuổi Sửu và người tuổi Sửu

Trong những tháng cuối năm, nếu người tuổi Sửu hợp tác với người cùng bản mệnh sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp, thành công đã khó lại càng khó thêm.

Những cặp đôi con giáp không nên kết hợp làm ăn để tránh 'vụ mùa thất bát' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3. Người tuổi Mão và người tuổi Ngọ

Sự kết hợp của một con giáp điềm tĩnh, làm việc tỉ mỉ thận trọng như tuổi Mão và con giáp nóng tính, làm việc có đầu mà không có cuối như tuổi Ngọ là điều tối kị.

Phong cách làm việc của hai bạn quá khác nhau sẽ khiến đối phương cảm thấy không thuận mắt nên khó đồng tâm hiệp lực để đi tới đích cuối cùng.

 4. Người tuổi Ngọ và người tuổi Thìn

Khi hợp tác, người tuổi Thìn sẽ làm mất tài liệu quan trọng hoặc làm tổn thất nhiều tiền bạc nên hai con giáp này khó mà hợp tác thành công.

5. Người tuổi Thìn và người tuổi Mùi

Vào nửa cuối năm, những việc mà người tuổi Mùi làm sẽ cản trở và mang đến nhiều điều phiền phức cho người tuổi Thìn. Do đó, tốt nhất hai con giáp này không nên hợp tác làm ăn.

Những cặp đôi con giáp không nên kết hợp làm ăn để tránh 'vụ mùa thất bát' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 6. Người tuổi Mùi và người tuổi Hợi

Những tháng cuối năm này, người tuổi Mùi dễ bị dụ dỗ bởi lời đường mật của kẻ tiểu nhân. Cộng thêm phán đoán sai lầm của người tuổi Hợi nên cả hai làm ăn sẽ thất thoát và dễ bị lừa gạt.

7. Người tuổi Dần và người tuổi Thân

Nếu hai tuổi này hợp tác vào những tháng cuối năm, nhiều khả năng sẽ xảy ra những tranh chấp liên quan đến tiền bạc. Theo đó, sự nghiệp của cả hai đều bị bỏ dở giữa chừng.

Những cặp đôi con giáp không nên kết hợp làm ăn để tránh 'vụ mùa thất bát' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

8. Người tuổi Thân và người tuổi Tỵ

Sự hợp tác của hai người này sẽ gây rủi ro mất thực quyền hoặc tổn hao tài sản. Tốt nhất, hai bạn chỉ nên dừng lại ở tình bạn thông thường, tránh hợp tác làm ăn.

9. Người tuổi Tỵ và người tuổi Tý

Nếu làm việc cùng nhau, sự ích kỉ và đố kị là rào cản khiến cả hai khó có thể chinh phục được mục tiêu chung.

10. Người tuổi Dậu và người tuổi Mão

Nếu hai bạn chưa quen nhau lâu (ít nhất là 1 năm) thì tốt nhất không nên tính chuyện hợp tác làm ăn. Bởi độ tin cậy không cao sẽ khiến cả hai nảy sinh những tranh chấp về lợi ích.

Những cặp đôi con giáp không nên kết hợp làm ăn để tránh 'vụ mùa thất bát' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

11. Người tuổi Tuất và người tuổi Dậu

Nếu hợp tác, người tuổi Tuất phải có phương án dự phòng hợp lí, tránh trường hợp người tuổi Dậu làm hỏng chuyện.

12. Người tuổi Hợi và người tuổi Tuất

Nếu người tuổi Tuất đạt được lợi ích lớn sẽ dễ đưa ra quyết định đầy tham vọng là phản bội đối tác. Người tuổi Hợi phải hết sức thận trọng nếu vẫn phải hợp tác với người tuổi Tuất.

Những cặp đôi con giáp không nên kết hợp làm ăn để tránh 'vụ mùa thất bát' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nửa đầu tháng 5/2023, 3 con giáp chào đón 'tin vui gõ cửa nhà'

Nửa đầu tháng 5/2023, 3 con giáp chào đón 'tin vui gõ cửa nhà'

Chúc mừng những con giáp này đón may mắn nửa đầu tháng 5/2023 phương diện tình cảm và công danh đều tiến triển vượt bậc.

Xem thêm
Từ khóa:   những cặp đôi không nên hợp tác kinh doanh tâm linh tử vi bói vui

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 34 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 44 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 49 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 2 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang