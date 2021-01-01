Tử vi năm Tân Sửu 2021: 3 con giáp có thần tài và quý nhân chiếu cố, nhà xe chờ sẵn trước cửa

Tâm linh - Tử vi 01/01/2021 16:39

Từ đây đến cuối năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, đổi đời ngoạn mục, muốn nghèo cũng không được.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm 3 con giáp may mắn này sẽ có năm Tân Sửu 2021 nằm trên đống vàng, mặc sức tiêu pha. 

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Tuất chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền ùn ùn chui vào két khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cương trực, thẳng thắn, quyết đoán trong công việc nên Tuất sớm có sự nghiêp thành công, tương lai xán lạn. Hơn cả, nhờ ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm nên càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng vượng lộc vượng tài.

Từ 1/1/2021 trở đi Tuất sẽ quơ tay hốt bạc, sung túc viên mãn. Được thần may mắn phù trợ nên Tuất chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền ùn ùn chui vào két khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. 

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Con giáp giàu sang này cũng sẽ có tài vận đỏ chót như son, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, tinh tế và khéo léo trong giao tiếp. Đây chính là lý do vì sao Mùi đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu, chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai sự nghiệp cũng thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Số trời đã định, Tân Sửu 2021 là năm may mắn, thịnh vượng của Mùi. Thế nên, dù làm công ăn lương hay tự làm chủ con giáp giàu sang này cũng sẽ có tài vận đỏ chót như son, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ. 

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Tỵ sẽ có cơ hội lội ngược dòng ngoạn mục với vận đỏ như son, làm đâu thắng đó, cuối năm phát tài cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Biết nắm bắt thời cơ, không sợ gian khó nên Tỵ sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Thế nên, dù hiện tại khó khăn đến mấy Tỵ cũng đừng lo lắng bởi phúc lộc trời cho đang chờ bạn phía trước.

Tử vi học có nói, bước vào năm 2021 này, Tỵ sẽ có cơ hội lội ngược dòng ngoạn mục với vận đỏ như son, làm đâu thắng đó, cuối năm phát tài cực to.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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