Tử vi năm Tân Sửu 2021: 3 con giáp có thần tài và quý nhân chiếu cố, nhà xe chờ sẵn trước cửa

Từ đây đến cuối năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, đổi đời ngoạn mục, muốn nghèo cũng không được.
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Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm 3 con giáp may mắn này sẽ có năm Tân Sửu 2021 nằm trên đống vàng, mặc sức tiêu pha.
Tuổi Tuất
Cương trực, thẳng thắn, quyết đoán trong công việc nên Tuất sớm có sự nghiêp thành công, tương lai xán lạn. Hơn cả, nhờ ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm nên càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng vượng lộc vượng tài.
Từ 1/1/2021 trở đi Tuất sẽ quơ tay hốt bạc, sung túc viên mãn. Được thần may mắn phù trợ nên Tuất chỉ việc rung đùi hưởng lộc, tiền ùn ùn chui vào két khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.
Tuổi Mùi
Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, tinh tế và khéo léo trong giao tiếp. Đây chính là lý do vì sao Mùi đi đến đâu cũng được quý mến thương yêu, chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai sự nghiệp cũng thăng tiến nhanh như diều gặp gió.
Số trời đã định, Tân Sửu 2021 là năm may mắn, thịnh vượng của Mùi. Thế nên, dù làm công ăn lương hay tự làm chủ con giáp giàu sang này cũng sẽ có tài vận đỏ chót như son, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.
Tuổi Tỵ
Biết nắm bắt thời cơ, không sợ gian khó nên Tỵ sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Thế nên, dù hiện tại khó khăn đến mấy Tỵ cũng đừng lo lắng bởi phúc lộc trời cho đang chờ bạn phía trước.
Tử vi học có nói, bước vào năm 2021 này, Tỵ sẽ có cơ hội lội ngược dòng ngoạn mục với vận đỏ như son, làm đâu thắng đó, cuối năm phát tài cực to.
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