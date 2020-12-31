Năm 2021: 4 con giáp được hưởng tài lộc từ mọi hướng, cúi xuống nhận hồng phúc, ngẩng đầu gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 31/12/2020 17:16

Chẳng những được thần tài ưu tái, quý nhân nâng đỡ, những con giáp may mắn này còn nhận phúc báo trời cho, cả năm Tân Sửu 2021 phát tài phát lộc.

Không chỉ tài chính dư dôi, của nả chất đống, tiền nhiều vô kể, top con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021 này còn có tình duyên ấm êm viên mãn khiến ai cũng hờn. 

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Con giáp giàu có này lắm của nhiều tiền, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con cưng của thần tài trong năm mới Tân Sửu 2021, thế nên họ làm gì cũng hanh thông thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Đặc biệt, nếu theo nghiệp buôn bán kinh doanh Thân ắt có tài lộc nở rộ, đạt đến đỉnh cao danh vọng.

Đầu năm cát tinh soi chiếu, giữa năm quý nhân nâng đỡ, cuối năm vượng phúc vượng tài nên con giáp giàu có này lắm của nhiều tiền, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ. 

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Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Tý sẽ nằm duỗi mà ăn, an nhàn hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa nên Tý dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 phát tài cực to. Càng chí thú làm ăn, dám nghĩ dám làm con giáp bản lĩnh này càng tiến xa trên đường công danh, tình hình tài chính cải thiện đáng kể.

Cơ hội kinh doanh nở rộ, nhận được sự ưu ái của cấp trên nên Tý sẽ vượng phát bất ngờ, giàu nhanh đến chóng mặt. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Tý sẽ nằm duỗi mà ăn, an nhàn hưởng phúc. 

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Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền ùa vào nhà Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Năm Tân Sửu 2021 sẽ đón Hợi với cơn mưa tài lộc, phú quý ập xuống đầu tới tấp. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền ùa vào nhà Hợi.

Thế nên, Hợi đừng ngần ngại thử sức ở lĩnh vực mới, cũng đừng sợ thất bại bởi càng vững vàng, quyết đoán bạn sẽ càng phát tài phát lộc, giàu sang vô đối. 

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Sửu giàu bất thình lình, nhìn vào số dư trong tài khoản ngân hàng ai cũng phải trầm trồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Năm Canh Tý 2020 không mấy may mắn, liên tục bị thị phi bủa vây nên Sửu lành ít dữ nhiều, khốn khó đủ đường. May mắn thay, bước sang năm mới Tân Sửu 2021 con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, may mắn hơn người.

Làm một hưởng mười, hầu bao rủng rỉnh nên Sửu giàu bất thình lình, nhìn vào số dư trong tài khoản ngân hàng ai cũng phải trầm trồ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Sách tử vi 12 con giáp chỉ rõ, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/1/2021 top con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, túi rủng rỉnh tiền, cứ thế mà phất.

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