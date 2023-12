Năm 2021: 4 con giáp được hưởng tài lộc từ mọi hướng, cúi xuống nhận hồng phúc, ngẩng đầu gặp quý nhân

Cơ hội kinh doanh nở rộ, nhận được sự ưu ái của cấp trên nên Tý sẽ vượng phát bất ngờ, giàu nhanh đến chóng mặt. Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm Tý sẽ nằm duỗi mà ăn, an nhàn hưởng phúc.

Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền ùa vào nhà Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Năm Tân Sửu 2021 sẽ đón Hợi với cơn mưa tài lộc, phú quý ập xuống đầu tới tấp. Mọi khó khăn, gian khổ đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền ùa vào nhà Hợi.

Thế nên, Hợi đừng ngần ngại thử sức ở lĩnh vực mới, cũng đừng sợ thất bại bởi càng vững vàng, quyết đoán bạn sẽ càng phát tài phát lộc, giàu sang vô đối.

Sửu giàu bất thình lình, nhìn vào số dư trong tài khoản ngân hàng ai cũng phải trầm trồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Năm Canh Tý 2020 không mấy may mắn, liên tục bị thị phi bủa vây nên Sửu lành ít dữ nhiều, khốn khó đủ đường. May mắn thay, bước sang năm mới Tân Sửu 2021 con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, may mắn hơn người.

Làm một hưởng mười, hầu bao rủng rỉnh nên Sửu giàu bất thình lình, nhìn vào số dư trong tài khoản ngân hàng ai cũng phải trầm trồ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.