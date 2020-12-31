3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, PHÁT TÀI CỰC TO trong năm 2021

Sách tử vi 12 con giáp chỉ rõ, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/1/2021 top con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, túi rủng rỉnh tiền, cứ thế mà phất.

Ngay sau giao thừa, những con giáp may mắn này sẽ phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, muốn khổ cũng không được.

Tỵ sẽ được hưởng trái ngọt đời mình với tiền nhiều vô kể, tiêu mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp điềm đạm, thông minh và cực tinh tế trong đối nhân xử thế. Hơn cả, nhờ có chí tiến thủ, dám dấn thân nên càng về hậu vận con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Tỵ sẽ được hái trái ngọt đời mình với tiền nhiều vô kể, tiêu mãi không hết.

Tý đổi đời sau một đêm, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phát tài phát lộc, tiền ùa vào túi nên tháng 1/2021 dương lịch con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Đầu năm tiền tài viên mãn, giữa năm phú quý vây quanh, cuối năm nằm trên đống vàng nên Tý đổi đời sau một đêm, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý.

Phúc lộc song toàn, chỉ việc ngồi chơi hốt bạc chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hiền lành, thiện lương và biết nghĩ cho người khác nên quý nhân thương yêu, bề trên nuông chiều. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Hợi sẽ phất lên ngoạn mục, kiếm được bộn tiền.

Nhà xe chờ sẵn, phúc lộc song toàn, chỉ việc ngồi chơi hốt bạc chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp phát tài, phát lộc ngày mùng 1 Tết Dương lịch 2021 Trong ngày mùng 1 Tết Dương lịch 2021 có 3 con giáp vô cùng may mắn, hạnh phúc khi bắt đầu năm mới mọi sự hanh thông, phát tài phát lộc.

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