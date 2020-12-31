Thời tới không cản nổi: 3 con giáp tài vận bùng nổ, sự nghiệp hanh thông, phất lên đổi đời trong 45 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 31/12/2020 09:51

Trong 45 ngày tới, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh 3 con giáp may mắn này cũng đắc tài đắc lộc, quơ tay hốt bạc.

Làm chơi chơi mà tiền về ngập két, làm sương sương mà của nả chất đống nên top con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, tiền nhiều vô kể. 

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Tỵ sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp khôn ngoan, nhạy bén và có gan làm giàu. Thế nên, dù nằm gai nếm mật, khổ cực đủ đường Tỵ cũng không ngần ngại mà tiến về phía trước. Càng về hậu vận càng sung túc đủ đầy, sang năm Tân Sửu 2021 đắc tài đắc lộc nên Tỵ không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm con giáp giàu có này sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu, giàu nhanh đến chóng mặt. 

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Thần tài theo chân, quý nhân nâng đỡ nên càng về cuối năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này càng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi hiền lành, chân thành nhưng không hề yếu đuối. Họ mạnh mẽ, quyết đoán nên sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp, công danh ngày càng xán lạn khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Sách tử vi chỉ rõ, trong 45 ngày tới Mùi sẽ đạp trúng hũ vàng, bước chân ra cửa là tiền ùa vào nhà. Thần tài theo chân, quý nhân nâng đỡ nên càng về cuối năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này càng vượng phát. 

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Tiền ùa vào túi, phú quý vây quanh, cuối năm giàu sụ nên Sửu tha hồ ăn sung mặc sướng khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là con giáp điềm đạm, kiệm lời và hiếm khi phô trương hay nói quá nhiều về những dự định tương lai của mình nên ai cũng tưởng Sửu khờ khạo. Thế nhưng, thực chất đây lại là con giáp có tham vọng, có gan làm giàu nên nghèo mấy cũng thành đại gia.

Thời tới không cản nổi, trong 45 ngày tới Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tiền ùa vào túi, phú quý vây quanh, cuối năm giàu sụ nên Sửu tha hồ ăn sung mặc sướng khiến ai cũng hờn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Hiện tại khổ cực, nghèo khó đến mấy thì sau ngưỡng 30 những con giáp may mắn này cũng đắc tài đắc lộc, đếm sái tay cũng không hết tiền.

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