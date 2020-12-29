3 tháng đầu năm 2021:  3 con giáp rũ sạch vận đen, ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 29/12/2020 12:48

Trong 3 tháng đầu năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tha hồ nằm duỗi mà ăn, ung dung hưởng lộc.

Làm sương sương mà tiền nhiều vô kể, làm chơi chơi mà của nả chất đống nên những con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, muốn khổ cũng không được trong 3 tháng đầu năm Tân Sửu 2021

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Tiền chất như núi, tiêu mãi không hết, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với con giáp giàu sang này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp có chí tiến thủ, ham học hỏi và không sợ gian khó nên càng chí thú làm ăn càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh. Đặc biệt, chỉ cần bước sang năm Tân Sửu 2021 con giáp may mắn này sẽ càng ăn nên làm ra, tiền ùa vào nhà.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Thân sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu. Tiền chất như núi, tiêu mãi không hết, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với con giáp giàu sang này. 

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3 tháng đầu năm Tân Sửu 2021 nhờ có thần tài điểm tên nên Tuất sẽ phú quý sang giàu, tiền nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là người ham học hỏi, có chí tiến thủ và biết đối nhân xử thế. Không hãm hại bất cứ ai, càng không dùng mưu hèn kế bẩn để tranh quyền đoạt lợi nên Tuất đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu.

Sách tử vi chỉ rõ, trong 3 tháng đầu năm Tân Sửu 2021 nhờ có thần tài điểm tên nên Tuất sẽ phú quý sang giàu, tiền nhiều vô kể. 

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Ngọ sẽ được hái trái ngọt đời mình với nhà xe chờ sẵn, tiền tỷ trong tài khoản ngân hàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ có khá nhiều bước tiến lớn trong những tháng đầu năm mới. Đặc biệt, nếu đang theo nghiệp buôn bán, kinh doanh Ngọ sẽ càng lắm của nhiều tiền, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể.

Số trời đã định, sau những thăng trầm Ngọ sẽ được hái trái ngọt đời mình với nhà xe chờ sẵn, tiền tỷ trong tài khoản ngân hàng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc.

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Chỉ cần bước sang năm mới 2021 những con giáp may mắn này sẽ giàu sang vô đối, sự nghiệp thăng hoa, đến thần tài cũng phải ganh tỵ với lộc lá họ có được.

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