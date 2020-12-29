Sau đêm Giao thừa:  3 con giáp được lộc trời ban, giàu sang tột đỉnh, cả năm Tân Sửu 2021 phú quý phát tài

Chỉ cần bước sang năm mới 2021 những con giáp may mắn này sẽ giàu sang vô đối, sự nghiệp thăng hoa, đến thần tài cũng phải ganh tỵ với lộc lá họ có được.

Số trời đã định, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/1/2021 top con giáp may mắn này sẽ giàu sang tột đỉnh, đổi đời chỉ sau một đêm. Đầu năm trúng lớn, giữa năm đại phát, cuối năm giàu sụ nên con giáp giàu có này mặc sức tiêu pha cũng chẳng lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Người tuổi Tỵ cực khôn ngoan, lanh lợi và biết chớp lấy thời cơ để nâng cao giá trị bản thân, tiến xa trên đường công danh. Thế nên, ngay từ tiền vận con giáp giàu sang này đã có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ trong tài khoản ngân hàng.

Xem tử vi năm 2021 cho thấy, nhờ có cát tinh soi chiếu, thần Phật nâng đỡ nên Tỵ sẽ thăng chức tăng lương ầm ầm. Đầu năm trúng lớn, giữa năm đại phát, cuối năm giàu sụ nên con giáp giàu có này mặc sức tiêu pha cũng chẳng lo cạn ví. Mão phất lên ngoạn mục, khổ mấy cũng sung sướng an nhàn, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Những tháng cuối năm Canh Tý 2020 liên tục bị xui xẻo đeo bám nên Mão lành ít dữ nhiều, thất thoát số tiền khá lớn. Hơn cả, vì bị tiểu nhân quấy phá nên công việc của Mão gặp khá nhiều trục trặc, khó khăn.

May mắn thay, sang năm mới Mão sẽ có cơ hội lội ngược dòng. Chẳng những nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, khiến tiểu nhân bẽ mặt, Mão còn phất lên ngoạn mục, khổ mấy cũng sung sướng an nhàn, nghèo mấy cũng thành đại gia bạc tỷ. Đặc biệt, ngay sau Giao thừa Ngọ sẽ được trời rót lộc vào nhà, đạp trúng hũ vàng, đại phú đại quý - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Phóng khoáng, dám dấn thân và mê dịch chuyển nên thuở thiếu thời Ngọ sống khá bất cần. Vậy nhưng, một khi đã tập trung cho sự nghiệp ai cũng phải kiêng dè trước tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, khôn khéo của Ngọ trong ứng xử với đối tác, cấp trên. Nhờ thế, con giáp may mắn này sẽ thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Đặc biệt, ngay sau Giao thừa Ngọ sẽ được trời rót lộc, đạp trúng hũ vàng, đại phú đại quý. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Thời vận xung thiên: 3 con giáp vét cạn túi thần tài, GIÀU BẤT THÌNH LÌNH trong 15 ngày tới Làm chơi chơi mà tiền về ngập két, làm sương sương mà của nả chất đống nên những con giáp may mắn này sẽ có nửa đầu tháng 1/2021 phú quý phát tài.

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