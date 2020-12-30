Số trời định sẵn: 3 con giáp có mệnh phú quý, sau ngưỡng 30 giàu sang tột đỉnh, đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 30/12/2020 15:30

Hiện tại khổ cực, nghèo khó đến mấy thì sau ngưỡng 30 những con giáp may mắn này cũng đắc tài đắc lộc, đếm sái tay cũng không hết tiền.

Số trời đã định, thuở thiếu thời khổ cực bao nhiêu thì từ tuổi 30 trở đi top con giáp may mắn này cũng phát tài phát lộc, giàu sang thịnh vượng, muốn nghèo cũng không được. 

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Từ ngưỡng 30 trở đi Thìn sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, của nả dồi dào khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mạnh mẽ, bản lĩnh và có chính kiến nên người tuổi Thìn có lý tưởng, dám dấn thân. Nhờ thế, dù khổ cực, gian khó bao nhiêu Thìn vẫn vượt qua tất cả, chiến thắng nghịch cảnh để vươn lên đổi đời.

Sau những khốn khó, thử thách, con giáp giàu có này sẽ được hưởng trái ngọt với tình tiền viên mãn, phúc lộc song toàn. Từ ngưỡng 30 trở đi Thìn sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, của nả dồi dào khiến ai cũng hờn. 

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Dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh Tuất cũng hút cạn lộc trời, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp thẳng thắn, cương trực, có trách nhiệm trong công việc. Nhờ thế, Tuất được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể, chẳng cần dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai vẫn thăng tiến ầm ầm.

Thu nhập tăng vọt, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục nên con giáp giàu có này càng vượng vận tài lộc, ăn nên làm ra. Sau ngưỡng 30, dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh Tuất cũng hút cạn lộc trời, đời sang trang mới. 

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Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thăng hoa viên mãn, làm chơi chơi mà tiền ùa vào két - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, tháo vát và cực thông minh nên Thân tiến xa trên đường công danh, có của ăn của để ngay từ thuở độc thân. Đặc biệt, nếu người khác thấy khó khăn, thất bại mà chùn bước thì Thân vẫn vững vàng tiến về phía trước nên ngày càng thành công.

Càng về hậu vận con giáp may mắn này càng thăng hoa viên mãn, làm chơi chơi mà tiền ùa vào két, làm sương sương mà ví chất chật tiền.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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