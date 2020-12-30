Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của 12 con giáp: Dần song hỷ lâm môn, Tuất trúng số phát tài, Sửu gặp nhiều tai ương

Tâm linh - Tử vi 30/12/2020 05:43

Dưới đây là tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của 12 con giáp, nếu Tuất, Dần ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà thì Sửu sẽ xui xẻo đủ đường.

Xem tử vi thứ Năm ngày 31/12/2021 của 12 con giáp chi tiết, chính xác về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên, may mắn hay xui xẻo để biết cách phòng tránh.  

Tu vi thu Nam ngay 31 12 2021 cua 12 con giap 1
Nếu không kiểm soát bản thân Tý sẽ tự làm khổ mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Tý

Tý sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong tử vi ngày mới hôm nay. Dù khôn khéo, giỏi giang đến mấy Tý cũng gặp phải sai lầm khiến công việc trục trặc, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên. Nếu không kiểm soát bản thân Tý sẽ tự làm khổ mình.

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Sửu

Sửu hiền lành, thiện lương nhưng vì quá cả nể nên dễ bị tiểu nhân lợi dụng, hãm hại hết lần này đến lần khác. Trong hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2020 Sửu phải gánh chịu khá nhiều tai ương, lành ít dữ nhiều.

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Dần

Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và dám dấn thân nên càng chí thú làm ăn càng đắc tài đắc lộc. Từ ngày cuối cùng của năm 2020 đến khi bước sang năm mới 2021 con giáp may mắn này sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, đếm tiền sái tay cũng không xuể. 

Tu vi thu Nam ngay 31 12 2021 cua 12 con giap 2
Mão đừng dại đầu tư làm ăn, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn kẻo mất trắng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ cũng tháo vát, biết tích cóp để dần cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, chính vì quá tử tế nên Mão dễ vướng vào những mối làm ăn bất lợi. Trong hôm nay, Mão đừng dại đầu tư làm ăn, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn kẻo mất trắng.

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Thìn

Thông minh, quyết đoán, không sợ thất bại nên Thìn sớm gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Ngày cuối cùng của năm 2020 nhờ có thần tài dúi tiền vào tay nên Thìn sẽ kiếm được bộn tiền, đổi đời trong chớp mắt.

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Tỵ

Nếu có cơ hội mới trong công việc Tỵ hãy chớp lấy ngay, đừng vì nhút nhát mà đánh mất thời cơ trời cho. Cuối năm tiền tài viên mãn, sang năm mới con giáp giàu có này sẽ càng vượng lộc vượng tài, rung đùi hốt bạc. 

Tu vi thu Nam ngay 31 12 2021 cua 12 con giap 3
Ngọ cứ thế mà phất, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Ngọ

Tình hình tài chính của người tuổi Ngọ sẽ có những chuyển biến tích cực trong hôm nay. Buổi sáng thần tài bám gót, buổi trưa quý nhân theo chân, buổi tối trời Phật điểm danh nên Ngọ cứ thế mà phất, sung sướng như tiên.

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Mùi

Vận tình duyên đỏ như son nên Mùi sẽ có ngày mới ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây bên một nửa của mình. Tài lộc của Mùi cũng vượng phát, dù tiểu nhân dốc lòng hãm hại cũng chẳng thể làm được gì con giáp may mắn ngút trời này.

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Thân

Thu về khối lợi nhuận cực lớn trong ngày hôm nay nên Thân sẽ có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Thăng chức tăng lương, tiền ùn ùn chui vào két nên con giáp giàu sang này mặc sức tiêu pha thả ga cũng không lo cạn ví. 

Tu vi thu Nam ngay 31 12 2021 cua 12 con giap 4
Không chỉ hôm nay, trong 7 ngày tới Hợi sẽ càng phát tài phát lộc, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Dậu

Vì thiếu tập trung nên Dậu sẽ có ngày mới với khá nhiều sai sót nghiêm trọng trong công việc. Vậy nên, Dậu cần nhắc nhở bản thân tập trung cao độ, đừng lơ là kẻo phải bồi thường số tiền khá lớn.

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Tuất

Tài lộc hanh thông, sức khỏe dồi dào, làm đâu thắng đó nên Tuất sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng. Không những thế, Tuất còn có cơ may trúng số phát tài, đổi đời chỉ sau một đêm khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Hợi

Đón lộc về tay, vận may tới tấp nên Hợi sẽ phải mua thêm két sắt để chứa tiền, túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Không chỉ hôm nay, trong 7 ngày tới Hợi sẽ càng phát tài phát lộc, muốn khổ cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 tháng đầu năm 2021:  3 con giáp rũ sạch vận đen, ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, đổi đời trong chớp mắt

3 tháng đầu năm 2021:  3 con giáp rũ sạch vận đen, ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, đổi đời trong chớp mắt

Trong 3 tháng đầu năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tha hồ nằm duỗi mà ăn, ung dung hưởng lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới xem tử vi ngày mới tử vi ngày của 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang