Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của 12 con giáp: Dần song hỷ lâm môn, Tuất trúng số phát tài, Sửu gặp nhiều tai ương

Tý sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong tử vi ngày mới hôm nay. Dù khôn khéo, giỏi giang đến mấy Tý cũng gặp phải sai lầm khiến công việc trục trặc, mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên. Nếu không kiểm soát bản thân Tý sẽ tự làm khổ mình.

Xem tử vi thứ Năm ngày 31/12/2021 của 12 con giáp chi tiết, chính xác về vận trình công việc, sức khỏe , tình duyên, may mắn hay xui xẻo để biết cách phòng tránh.

Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và dám dấn thân nên càng chí thú làm ăn càng đắc tài đắc lộc. Từ ngày cuối cùng của năm 2020 đến khi bước sang năm mới 2021 con giáp may mắn này sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà, đếm tiền sái tay cũng không xuể.

Sửu hiền lành, thiện lương nhưng vì quá cả nể nên dễ bị tiểu nhân lợi dụng, hãm hại hết lần này đến lần khác. Trong hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2020 Sửu phải gánh chịu khá nhiều tai ương, lành ít dữ nhiều.

Mão đừng dại đầu tư làm ăn, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn kẻo mất trắng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ cũng tháo vát, biết tích cóp để dần cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, chính vì quá tử tế nên Mão dễ vướng vào những mối làm ăn bất lợi. Trong hôm nay, Mão đừng dại đầu tư làm ăn, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn kẻo mất trắng.

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Thìn

Thông minh, quyết đoán, không sợ thất bại nên Thìn sớm gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Ngày cuối cùng của năm 2020 nhờ có thần tài dúi tiền vào tay nên Thìn sẽ kiếm được bộn tiền, đổi đời trong chớp mắt.

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Tỵ

Nếu có cơ hội mới trong công việc Tỵ hãy chớp lấy ngay, đừng vì nhút nhát mà đánh mất thời cơ trời cho. Cuối năm tiền tài viên mãn, sang năm mới con giáp giàu có này sẽ càng vượng lộc vượng tài, rung đùi hốt bạc.

Ngọ cứ thế mà phất, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Ngọ

Tình hình tài chính của người tuổi Ngọ sẽ có những chuyển biến tích cực trong hôm nay. Buổi sáng thần tài bám gót, buổi trưa quý nhân theo chân, buổi tối trời Phật điểm danh nên Ngọ cứ thế mà phất, sung sướng như tiên.

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Mùi

Vận tình duyên đỏ như son nên Mùi sẽ có ngày mới ấm êm viên mãn, hạnh phúc ngất ngây bên một nửa của mình. Tài lộc của Mùi cũng vượng phát, dù tiểu nhân dốc lòng hãm hại cũng chẳng thể làm được gì con giáp may mắn ngút trời này.

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Thân

Thu về khối lợi nhuận cực lớn trong ngày hôm nay nên Thân sẽ có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Thăng chức tăng lương, tiền ùn ùn chui vào két nên con giáp giàu sang này mặc sức tiêu pha thả ga cũng không lo cạn ví.

Không chỉ hôm nay, trong 7 ngày tới Hợi sẽ càng phát tài phát lộc, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Dậu

Vì thiếu tập trung nên Dậu sẽ có ngày mới với khá nhiều sai sót nghiêm trọng trong công việc. Vậy nên, Dậu cần nhắc nhở bản thân tập trung cao độ, đừng lơ là kẻo phải bồi thường số tiền khá lớn.

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Tuất

Tài lộc hanh thông, sức khỏe dồi dào, làm đâu thắng đó nên Tuất sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng. Không những thế, Tuất còn có cơ may trúng số phát tài, đổi đời chỉ sau một đêm khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Năm ngày 31/12/2020 của Hợi

Đón lộc về tay, vận may tới tấp nên Hợi sẽ phải mua thêm két sắt để chứa tiền, túi lúc nào cũng rủng rỉnh. Không chỉ hôm nay, trong 7 ngày tới Hợi sẽ càng phát tài phát lộc, muốn khổ cũng không được.

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