Tử vi tháng 1/2021: Top con giáp tiền nhiều vô kể, trúng số độc đắc, cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 31/12/2020 12:00

Tiền chất như núi, của nả bủa vây nên ngay sau giao thừa 2021 những con giáp giàu có này sẽ uống cạn lộc trời, giàu sau một đêm.

Chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của năm 2021 những con giáp giàu có này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, phất lên đổi đời. 

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Thu nhập tăng cao, nhà xe chờ sẵn, cuối năm giàu sụ chính là phúc lộc trời cho Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nổi tiếng là con giáp chịu thương chịu khó, có trách nhiệm trong công việc và không sợ khổ nên Tuất sớm khẳng định vị thế chốn công sở. Tuy nhiên, chính vì dễ dàng tin tưởng vào người khác nên không ít lần Tuất bị tiểu nhân hãm hại, đổ oan mà chẳng thể giãi bày.

May mắn thay, chỉ cần bước sang tháng 1/2021 con giáp giàu sang này sẽ bước sang trang mới của đời mình. Thu nhập tăng cao, nhà xe chờ sẵn, cuối năm giàu sụ chính là phúc lộc trời cho Tuất. 

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Một bước lên tiên, tình tiền viên mãn, kinh doanh phát đạt nên Hợi cứ thế mà phất, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, điềm đạm và dĩ hoa vi quý nên Hợi đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu, bề trên hết lòng che chở. Chỉ cần xác định rõ mục tiêu Hợi sẽ muốn gì được nấy, nằm duỗi mà ăn, cả năm Tân Sửu 2021 ngập trong nhung lụa.

Thế nên, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp may mắn này cũng ôm tiền tỷ vào nhà. Một bước lên tiên, tình tiền viên mãn, kinh doanh phát đạt nên Hợi cứ thế mà phất, muốn khổ cũng không được. 

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Ngọ còn may mắn đến mức có cơ hội trúng số độc đắc, cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có chí tiến thủ, có gan là giàu, không sợ thất bại nên dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường Ngọ vẫn ngoan cường bước về phía trước. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Ngọ sẽ hút cạn lộc trời, giàu sang vô đối.

Tử vi tháng đầu tiên của năm Tân Sửu 2021 có nói, Ngọ sẽ vượng lộc vượng tài, gây được tiếng vang lớn trong sự nghiệp. Hơn cả, Ngọ còn may mắn đến mức có cơ hội trúng số độc đắc, cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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