3 ngày đầu năm 2021: Top con giáp song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két, không thành rồng cũng thành phượng

Tâm linh - Tử vi 01/01/2021 00:41

Nhờ phúc tinh soi chiếu, quý nhân nâng đỡ nên trong 3 ngày đầu năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ có tiền nhiều vô kể.

Tiền chất chật nhà, phú quý phát tài, sung sướng như tiên nên những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời trong năm mới Tân Sửu 2021

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Dần tha hồ ăn sung mặc sướng, an nhàn hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, kiên định và không sợ thất bại nên càng chí thú làm ăn, có gan làm giàu Dần càng phất lên ngoạn mục. Hơn cả, nhờ tinh thần ham học hỏi, ý chí quật cường nên chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai Dần cũng có tiền tài viên mãn, phúc lộc tề tựu.

Bước chân vào năm mới Tân Sửu 2021, con giáp giàu có này sẽ chớp lấy cơ hội nghìn năm có một để đổi đời. Công việc làm ăn phát đạt, lợi nhuận tăng cao, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục nên Dần tha hồ ăn sung mặc sướng, an nhàn hưởng lộc. 

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Thăng chức tăng lương, kiếm tiền thuận lợi nên trước Tết Nguyên đán 2021 Tỵ sẽ rũ sạch vận đen, vươn mình làm đại gia bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Lạc quan, yêu đời, biết cách tận dụng thời cơ để vươn lên nên Tỵ chưa bao giờ đầu hàng số phận. Càng nằm gai nếm mật Tỵ càng mạnh mẽ, khôn ngoan và giỏi xoay chuyển tình thế.

Vậy nên, ngay những ngày đầu năm mới con giáp giàu sang này sẽ có bước đột phát mới trong sự nghiệp. Thăng chức tăng lương, kiếm tiền thuận lợi nên trước Tết Nguyên đán 2021 Tỵ sẽ rũ sạch vận đen, vươn mình làm đại gia bạc tỷ. 

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Từ ngày 1/1/2021 trở đi Mão sẽ có túi tiền rủng rỉnh, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp điềm đạm, khôn khéo và tinh tế trong đối nhân xử thế. Vậy nên, Mão gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, đây cũng là quý nhân sẵn lòng hỗ trợ Mão mỗi khi họ gặp nguy khốn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ ngày 1/1/2021 trở đi Mão sẽ có túi tiền rủng rỉnh, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Chẳng những được thần tài ưu tái, quý nhân nâng đỡ, những con giáp may mắn này còn nhận phúc báo trời cho, cả năm Tân Sửu 2021 phát tài phát lộc.

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