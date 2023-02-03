Tử vi hôm nay, thứ Sáu (3/2), RŨ SẠCH TAI ƯƠNG, 3 con giáp xóa sạch nợ nần, tiền tài vào như lũ, giàu có thăng quan, tiền rộng mở, cuộc đời sang trang mới, khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Người tuổi Tý tính cách rộng rãi, làm việc gì cũng cởi mở, các mối quan hệ cũng rất tốt đẹp, có rất nhiều bạn bè tốt. Tính cách lạc quan, yêu đời chính là điểm nhấn, sức hút của con giáp này. Tử vi dự báo hôm nay, thứ Sáu (3/2), do có thái tuế tương trợ, rất nhiều việc đều tiến triển suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió. Công việc làm một được hai, thu nhập gấp ba gấp bốn thời kỳ đầu năm, tiền tiêu không hết. Đặc biệt, vận đào hoa rực sáng, tình cảm hôn nhân, gia đình ngày một nồng ấm, hạnh phúc.

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Tuổi Mão

Những người tuổi Mèo luôn nằm trong danh sách những con giáp thịnh vượng và giàu có. Tử vi hôm nay, thứ Sáu (3/2), đã có nhiều dấu hiệu báo hiệu sự thuận lợi trong làm ăn và may mắn của con giáp này. Có thể nói, Tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong tháng 2 này. Nếu vào những tháng trước, bạn có thể cảm thấy buồn phiền vì vận đen đeo bám, công việc không được thuận lợi như ý thì sang thời gian tới, sự nghiệp của bạn đã khởi sắc lên nhiều phần. Nhờ gặp được đối tác làm ăn đáng tin cậy, công việc kinh doanh của bạn phất lên nhanh chóng, doanh thu tăng vọt. Nếu bạn tránh được những mâu thuẫn không đáng có với nhân viên của mình thì tháng 10 này quả là một tháng thành công mỹ mãn đối với bạn.