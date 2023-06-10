Tử vi hôm nay ngày 10/6/2023: Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tiến thẳng tới đích, vận trình hanh thông, bạc tỷ vào túi, chạm đỉnh vinh hoa

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 10/6/2023 hôm nay, công việc của tuổi Dần thuận lợi hơn. Những người đang ngóng tin tức thi cử, du học, xin việc hoặc chuẩn bị xuất ngoại sẽ gặp nhiều may mắn. Bản mệnh làm việc có trách nhiệm, thẳng tính, mất lòng trước nhưng được lòng sau, ai cũng nể.

Tuy nhiên vận trình tình cảm của tuổi Dần lại có nhiều đe dọa. Nhiều người đang có lục đục với bạn bè hoặc anh chị em trong nhà nhưng không chịu giải quyết. Ra đường hay gặp vạ lây, có kẻ ném đá giấu tay nên bản mệnh phải hết sức cẩn thận.

Vận tiền tài của tuổi Dần cũng nảy nở, đơm hoa kết trái. Nhất là người kinh doanh nên chuẩn bị tinh thần có thêm hợp đồng mới, khách hàng mới. Sắp tới đỡ đau đầu vì tiền hơn, có thể ngủ ngon mà không phải lo lắng về tiền nong.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là người giỏi ngoại giao và hôm nay thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé. Đây sẽ là cơ hội để bạn gặp được những đối tác lớn trong công việc kinh doanh làm ăn tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm tuổi Mùi nên hết mình cho sự nghiệp cá nhân. Muốn thành công đều phải trải qua khó khăn và cả cô đơn nữa. Tình duyên không thuận lợi cũng không sao cả, một khi công việc của tuổi Mùi ổn định, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Nếu cảm thấy sức khỏe không được tốt , tuổi Mùi nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau củ và trái cây, hãy chăm chỉ luyện tập thể thao và duy trì ngủ đủ giấc.

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra chẳng đáng lo. Người tuổi này có thể nhanh chóng ứng phó tốt với các rủi ro xảy ra bất ngờ trong ngày nhờ sự nhanh chí, linh hoạt vốn có.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này dường như có thể trút bỏ hoàn toàn nỗi lo về chuyện chi tiêu, mua sắm nhờ có nguồn tài chính từ công việc làm ăn, kinh doanh trước đó.

Vận trình tình cảm gặp cản trở. Chuyện tình cảm của người có đôi có cặp gặp nhiều sóng gió do đào hoa kém. Tốt nhất là bạn cần chú ý đến lời ăn tiếng nói nếu không muốn làm tổn thương đối phương.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.