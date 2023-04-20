Tử vi hôm nay (20/4), bị HUNG TINH NGŨ QUỶ đeo bám, 3 con giáp tài lộc sụt giảm, gặp nhiều bế tắc, dù cố gắng thế nào kết quả cũng không được như mong đợi

Hôm nay 20/4 được coi là một tuần nhiều vất vả và khó nhọc với người tuổi Tý khi bị hung tinh Ngũ Quỷ đeo bám. Điềm báo tử vi cho thấy, con giáp này có thể phải đảm nhận khối lượng công việc vượt quá nhiệm vụ thường ngày của mình.

Về tài lộc, được Thực Thần độ mệnh, cơ hội kiếm tiền đến với Tý khá nhiều, song hung tinh Kiếp Tài theo ngay sát nên bạn cũng không được phép chủ quan. Hãy tìm hiểu thông tin cẩn thận và kỹ lưỡng trước khi đổ tiền đầu tư.

Phải chịu nhiều khó khăn là vậy, bản mệnh còn gần như không nhận được sự giúp đỡ từ bất cứ ai, mọi việc đều phải một thân một mình cáng đáng. Đã vậy, những kẻ tiểu nhân ganh ghét cũng thường tìm cơ hội đâm chọc, nói bóng nói gió để làm giảm sự hăng hái của bạn.

Chuyện tình cảm hôm nay của những chú Chuột cũng không mấy êm ả. Mối quan hệ đôi lứa xuất hiện nhiều vấn đề rối ren nhưng chẳng ai chịu chủ động là người đứng ra giải quyết. Tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài liên miên khiến tinh thần đôi bên đều mỏi mệt, chán chường.

Tuổi Mùi

Thứ Năm ngày 20/4/2023, tử vi đánh giá vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Mùi khá kém. Con giáp này cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có nên không có ý chí phấn đấu hơn nữa trong công việc, thậm chí còn trở nên lười biếng và không muốn tiếp tục làm việc. Nếu không cố gắng bạn sẽ bị thụt lùi và bỏ lại phía sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc sụt giảm mạnh, tốt hơn hết là tuổi Mùi nên tự mình tìm cách đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc, ý kiến từ những người xung quanh chỉ có thể tham khảo ở mức độ nhất định.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có nhiều điểm sáng. Tình cảm đôi lứa mặn nồng, hài hòa, tuổi Mùi và nửa kia của mình dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, cả hai luôn lắng nghe những điều đối phương tâm sự, chia sẻ. Từ đó, mối quan hệ ngày càng trở nên bền chặt, khăng khít hơn. Với những người còn độc thân, tuổi Mùi cần phải kiên nhẫn hơn trong tình duyên của mình.

Tuổi Dậu

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp vào hôm nay Thứ Năm 20/04/2023 để thấy rằng Tuổi Dậurất dễ cảm thấy bất an, khó chịu vì những rắc rối trong công việc. Con giáp này cần phải thẳng thắn và quyết đoán hơn. Nếu không trực tiếp giải quyết những vấn đề đang tồn đọng thì bản thân có thể đánh mất lòng tin của đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Có những lúc Tuổi Dậu đã cố gắng nhiều nhưng kết quả không được như mong đợi. Tuy nhiên đừng vội nhụt chí bởi thành quả có thể đến bất ngờ, không đoán trước được. Thành công thường không đến một cách dễ dàng, lời khuyên dành cho Tuổi Dậu là hãy tiếp tục cố gắng và phấn đấu.

Trái lại với những mảng tối trong tài vận, đường tình duyên của Tuổi Dậu hôm nay rất khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ phía trước. Trong tình yêu hiếm có cặp đôi nào không xảy ra bất đồng, vượt qua được điều đó sẽ giúp tình cảm càng thêm thắm thiết.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.