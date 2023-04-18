10 ngày cuối tháng 4, 3 con giáp chuyển bại thành THẮNG, chuyển nguy thành AN, CÁT LÀNH sum tụ, vượng khí dâng cao ngùn ngụt

Tâm linh - Tử vi 18/04/2023 20:13

Nếu đã trải qua những ngày đầu tháng 4 không mấy thuận lợi, thì 10 ngày cuối tháng 4 chính là thời điểm vô cùng may mắn đối với 3 con giáp này.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần thông minh bẩm sinh, sở hữu chỉ số IQ và EQ cao. Cũng nhờ thông minh và làm việc chăm chỉ, người tuổi Dần có thể gây dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng.

Ngoài ra, người tuổi Dần có nhiều mối duyên lành. Khi gặp khó khăn, họ sẽ được người tốt giúp đỡ.

10 ngày cuối tháng 4, 3 con giáp chuyển bại thành THẮNG, chuyển nguy thành AN, CÁT LÀNH sum tụ, vượng khí dâng cao ngùn ngụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

10 ngày cuối tháng 4, số dự án và công việc của họ tăng lên. Con giáp này cần cẩn thận, tập trung hơn trong công việc. Áp lực cũng tăng lên với họ. Tuy vậy, nhờ vượng vận quý nhân nên người tuổi Dần luôn có người bảo ban, giúp đỡ.

Những khoản đầu tư của con giáp tuổi Dần cũng tăng lên. Nguồn thu nhập đáng kể giúp con giáp này hài lòng. Tuy nhiên, họ cũng cần cân đối chi tiêu, đừng tiêu pha quá lãng phí.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có vận trình vô cùng ổn định và thịnh vượng vào 10 ngày cuối tháng 4 này.

Sự phát triển nghề nghiệp rất lớn nhờ sự chăm chỉ và gặt hái kết quả đáng nể. Kinh nghiệm là lợi thế cho sự phát triển sự nghiệp.

Những người tuổi Mùi đã kết hôn có thể mong đợi một mối quan hệ rất viên mãn. Người độc thân đang yêu sẽ khó tiến thêm bước nữa.

10 ngày cuối tháng 4, 3 con giáp chuyển bại thành THẮNG, chuyển nguy thành AN, CÁT LÀNH sum tụ, vượng khí dâng cao ngùn ngụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo rằng trong 10 ngày cuối tháng 4 tới, người tuổi Hợi có thể đạt được bước phát triển mới trong sự nghiệp. Nhờ đó, con giáp này có thể thu về tiền bạc dư dả. Công việc của bản mệnh diễn ra suôn sẻ, công sức cố gắng trong thời gian qua cũng được đền đáp xứng đáng.

10 ngày cuối tháng 4, 3 con giáp chuyển bại thành THẮNG, chuyển nguy thành AN, CÁT LÀNH sum tụ, vượng khí dâng cao ngùn ngụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập tăng lên, tuổi Hợi cũng để ra được một khoản tiết kiệm kha khá dành cho tương lai.

Trong năm nay, tuổi Hợi có nhiều dự định chi tiêu cho bản thân và gia đình. Nhờ công việc ổn định, thu nhập tốt mà bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện này.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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