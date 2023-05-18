Tử vi hôm nay 18/5/2023: 3 con giáp gặp nhiều vận may, thăng quan tiến chức, 'thuận buồm xuôi gió' trong mọi việc

Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức. Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên bạn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương xứng với năng lực của mình.

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng quan hệ vợ chồng giữa bạn và nửa kia lại không thực sự yên ấm. Bạn cho rằng đối phương đang đòi hỏi quá nhiều từ mình nên bạn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và không muốn đáp ứng bất cứ yêu cầu.

Người làm ăn kinh doanh nên tranh thủ ký kết hợp đồng. Bạn nên đưa ra những quyết định dứt khoát chứ đừng chần chừ, do dự kẻo cơ hội vụt qua. Đối tác của bạn ở thời điểm này là người đáng tin cậy.

Người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 18/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu được yêu thương, tình cảm thăng hoa.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu tìm cách thể hiện năng lực của bản thân.

Tình duyên: Hôn nhân giúp bạn ổn định, cả hai yêu thương và chăm sóc nhau khi ốm đau.

Tài lộc: Những thuận lợi tài chính hôm nay có được một phần là nhờ sự hỗ trợ từ gia đình của bạn.

Sức khỏe: Sử dụng các dụng cụ tập luyện đúng với từng bài tập.

Người tuổi Dậu được yêu thương, tình cảm thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 18/5 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp tương đối thuận lợi. Nhờ sự trợ lực của Chính Quan, may mắn mỉm cười cho những người muốn thay đổi công việc hoặc mở rộng quy mô làm ăn ở thời điểm này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng vận. Đây chính là thời điểm thích hợp để con giáp này bắt tay vào thực hiện các kế hoạch đầu tư, hợp tác mới. Nhờ đó, bạn có thể thu về cho mình một khoản tiền rủng rỉnh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém hài hoà. Tâm trạng bất ổn cũng như thiếu khả năng kiểm soát cảm xúc tiêu cực nên tình yêu giữa bạn và người ấy khó lòng giữ được. Hãy thay đổi điều này để cả hai thêm yêu thương nhau hơn.

Con đường sự nghiệp của Thìn tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!