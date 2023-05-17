Tử vi ngày 18/5/2023: Dậu có những bước tiến mới trên con đường công danh, Ngọ lao đao, trắc trở trong công việc

Tử vi ngày 18/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão tự tin thể hiện cá tính chính mình.

Tình duyên: Bạn có vận số đào hoa, nhiều người theo đuổi.

Công việc: Trong công việc người tuổi Mão tự tin thể hiện năng lực của bản thân, được nhiều người khâm phục.

Tài lộc: Vận khí tài lộc có nhiều, phần lớn là nhờ bản thân cố gắng làm việc.

Sức khỏe: Điều chỉnh đồng hồ sinh học giúp bạn có tinh thần thoải mái khi làm việc.

Mão tự tin thể hiện cá tính chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tý Ngọ tương xung đẩy người tuổi Ngọ vướng vào tình thế khó khăn trong công việc. Bạn chẳng nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai nên luôn phải tự lực cánh sinh. Điều đó khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Tuy nhiên, trước khi than thân trách phận hoặc đổ lỗi cho người khác, con giáp này cần dành thời gian để nhìn nhận lại chính bản thân mình. Có thể những hành động từ trước đến nay của bạn đã làm mất lòng rất nhiều người khác mà bạn không ý thức được.

Thủy khắc Hỏa, mối quan hệ của bản mệnh và người ấy đang ngày càng trở nên căng thẳng, thậm chí dần đi đến kết cục đổ vỡ. Chính bạn cũng không hiểu được bản thân mình nên cứ mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Người tuổi Ngọ vướng vào tình thế khó khăn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tốt đẹp. Người tuổi này sớm đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh do được Chính Quan trở mệnh. Dù vậy, bản mệnh cần tránh ôm đồm nhiều việc nếu không muốn gây hiệu ứng ngược.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ổn định ở thời điểm này. Với con giáp này, dường như dễ kiếm tiền như trở bàn tay, do đó mà túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh, dồi dào.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa. Người độc thân mau chóng tìm được người tâm đầu ý hợp sau những nỗ lực tìm kiếm bấy lâu. Quan hệ vợ chồng giữ được sự hòa thuận bẳng tình yêu chân thành cùng với những cảm xúc nồng nhiệt.

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.