Đúng ngày mai 18/5/2023: Hợi 'xuôi chèo mát mái' trong công việc, riêng 2 con giáp sẽ gặp trục trặc trong mọi việc

Tử vi ngày 18/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần hi sinh nhiều cho mối quan hệ không rõ kết quả.

Tình duyên: Trong tình yêu của bạn là người chịu nhiều tổn thương, hi sinh cho người ấy quá nhiều.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần luôn cố gắng trau dồi kiến thức, thử nghiệm qua nhiều mô hình giúp công ty vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Tài lộc: Nguồn tài chính dồi dào, bạn dư sức đầu tư các lĩnh vực mới.

Sức khỏe: Hạn chế các món ăn có nhiều ớt, tiêu gây ảnh hưởng không tốt đến dạ dày.

Người tuổi Dần hi sinh nhiều cho mối quan hệ không rõ kết quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thủy khắc Hỏa, người tuổi Tỵ cần phải cẩn trọng khi kết giao với người khác, bởi kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện bên cạnh và tìm thời cơ hãm hại bạn bất cứ lúc nào. Tốt nhất, bạn không nên vội tin theo lời của người không thân thiết.

Người độc thân cũng có những quan điểm khá tiêu cực về chuyện tình cảm. Bạn nhìn thấy khuyết điểm ở tất cả mọi người nên chẳng muốn kết giao với bất cứ ai. Tuy nhiên, không phải đánh giá nào của bạn cũng chính xác, bạn đang tự đánh mất đi những cơ hội tốt.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Nam và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông.

Tỵ không nên vội tin theo lời của người không thân thiết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Người tuổi này biết cách làm chủ trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác nên không dễ bị chèn ép khi làm việc chung.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối khởi sắc. Thu nhập từ công việc chính lẫn nghề tay trái được nâng cao đáng kể giúp cho con giáp này có được cuộc sống thoải mái, sung túc hơn trước.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng. Sự che chở của Tam Hợp Quý Nhân giúp cho bạn và người ấy mau chóng vượt qua những chuyện không vui trong quá khứ. Người độc thân nhận được lời tỏ tình từng một người khác giới.

Người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra “xuôi chèo mát mái” - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.