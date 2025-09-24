Tử vi đúng 5 ngày tới (29/9), 3 con giáp phú quý quấn thân, vàng bay ngập đầu, vận may nhiều vô kể, sớm mua đất xây nhà

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 00:30

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán vươn lên làm đại gia, chuẩn bị xây nhà lầu sắm xe sang.

Con giáp tuổi Thân 

Tuổi Thân làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất mọi người, vì vậy bản thân tuổi Thân chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt.

Mặc dù đã cố gắng tránh những chuyện thị phi nhưng tuổi Thân vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có. Điều mà bạn cần làm lúc này là giữ được sự bình tĩnh, chớ nên cả giận mất khôn ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, những tiếng xấu mà bạn bị gán ghép sẽ sớm bị nhìn ra là hoàn toàn không có thực.

Tử vi đúng 5 ngày tới (29/9), 3 con giáp phú quý quấn thân, vàng bay ngập đầu, vận may nhiều vô kể, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu 

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Tử vi đúng 5 ngày tới (29/9), 3 con giáp phú quý quấn thân, vàng bay ngập đầu, vận may nhiều vô kể, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão 

Tuổi Mão được sao tốt chiếu mệnh, mang đến vận may tài chính rực rỡ trong tuần cuối tháng. Công việc ổn định, có thể nhận được tiền thưởng hoặc tăng lương nhờ thành tích nổi bật. Những ngày này, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, người sẽ giúp bạn mở rộng mối quan hệ kinh doanh hoặc tìm kiếm nguồn thu nhập mới. Các khoản đầu tư trước đó cũng bắt đầu sinh lời, giúp bạn tự tin hơn trong kế hoạch tài chính tương lai.

Lời khuyên: Hãy mạnh dạn nắm bắt cơ hội mới, nhưng đừng quên giữ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Trong thời gian này những người tuổi Mão biết tranh thủ cơ hội đầu tư làm ăn thì tiền bạc càng trở nên rủng rinh viên mãn.

Tử vi đúng 5 ngày tới (29/9), 3 con giáp phú quý quấn thân, vàng bay ngập đầu, vận may nhiều vô kể, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

