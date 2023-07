Tử vi đúng 5 ngày tới (10/7 - 14/7): Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp vận sáng rực rỡ, khởi sắc toàn diện, hỷ sự triền miên, cuộc sống ngày càng thăng hoa viên mãn

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Trong 5 ngày tới, người tuổi Dần sẽ có tâm trạng vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Tinh thần làm việc của họ phấn chấn, tỉnh táo, lại có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện đến với tuổi Dậu đều thuận lợi. Bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp để kéo năng suất chung cao hơn.

Tài chính trong 5 ngày tới của tuổi Dậu cũng không có gì phải lo lắng. Bạn kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó. Uy tín của con giáp này trên thương trường càng được nâng cao thì càng có nhiều khách hàng muốn làm việc và hợp tác với bạn. Đây là khoảng thời gian người tuổi Tý thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc.

Về mặt tình cảm, may mắn về đường tình duyên cuối cùng cũng tìm đến gõ cửa bạn. Ngũ hành Thủy sinh Thổ giúp người độc thân có nhiều cơ hội tìm được ý trung nhân, nhưng bạn cũng đừng kén chọn quá kẻo để lỡ cơ hội lần này.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, 5 ngày tới đây người tuổi Ngọ nhận nhiều cơ hội phát tài trong lĩnh vực kinh doanh. Có sẵn vốn liếng, kinh nhiệm, cộng thêm những mối quan hệ hữu hảo, họ có thể phát triển quy mô kinh doanh lớn hơn nhiều lần so với bây giờ.

Đây chính là thời điểm vàng khi mà vận may liên tục ập đến với tuổi Ngọ, dường như mọi xui xẻo đã lùi xa, đường tài lộc cũng hồng phát vô cùng. Thời điểm này, tuổi Ngọ chính là một trong số những con giáp may mắn nhất, bản mệnh sẽ đón vận may bất ngờ, đặc biệt có thể sẽ được tăng lương, thăng chức.

Nhờ đó mà chất lượng cuộc sống của những người tuổi Ngọ cũng được cải thiện đáng kể. Con giáp này sở hữu tài chính rủng rỉnh có thể thoải mái tiêu xài.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm