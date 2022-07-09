Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (10/7): Phật Bà dang rộng cánh tay nâng đỡ, TOP 3 con giáp đón vận may tài lộc cao ngất ngưỡng, tiền bạc đổ về như thác nước, đời sống gia đình vô cùng êm ấm

Sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (10/7), dưới sự che chở của Phật Bà, người tuổi Sửu được dự báo đón nhiều tin vui tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm trong tầm tay nhờ chính sự nhạy bén của mình.

Người tuổi Sửu là người đơn giản, trung thực, không mưu mô, toan tính. Người tuổi này rất tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Con giáp này làm việc gì cũng tính toán, cân nhắc một cách cẩn trọng chứ không tùy tiện.

Những người tuổi Tý luôn là người biết nhìn xa trông rộng. Ngoài ra họ cũng có sự tự tin và bản lĩnh hơn người nên luôn có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt được nhiều thành công trong công việc.

Thu nhập của Sửu bắt đầu tăng tiến không ngừng kể từ ngày mai. Người làm kinh doanh gặp được đối tác, khách hàng có ý định hợp tác lâu dài. Nhờ vậy mà Sửu thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Đa số người tuổi Sửu đang ở đúng vị trí của mình. Chính vì vậy, bản mệnh hãy nỗ lực hết sức để phấn đấu.

Theo sách tử vi cho biết, sau khi hừng đông ló dạng vào ngày mai (10/7), người tuổi Tý sẽ thoát khỏi áp lực cuộc sống, không chỉ được Phật Bà nâng đỡ mà họ còn gặp được quý nhân chỉ lối dẫn đường nên càng thêm sung sức, phát triển nhanh chóng.

Đây là thời điểm thích hợp để Tý cầu tài, khai trương các hoạt động kinh doanh cũng như mở rộng quy mô như dự tính. Con giáp này làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích cao, được cấp trên trọng dụng. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng tìm được đầu ra cho sản phẩm. Nông sản được mùa, được giá khiến tinh thần của họ vô cùng phấn chấn.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Sau quãng thời gian với tình hình tài chính khá im ắng, lúc hừng đông ló dạng vào ngày mai (10/7), tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội bứt phá, có thể nói là như "cá gặp nước" với nhiều cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh.

Từ thời điểm này trở đi, người tuổi Hợi đã có thể tiến hành mở rộng sản xuất và đầu tư kinh doanh để gia tăng lợi nhuận, tài lộc. Con giáp này sẽ có nhiều đối tác sẵn sàng giúp đỡ về kinh nghiệm hoặc nguồn vốn để cùng tuổi Hợi tạo dựng sự nghiệp và thu được những bước tiến lớn trong việc phát triển sự nghiệp.

Thời cơ thuận lợi cộng với đức tính cần cù, chăm chỉ, siêng năng trong lao động nên người tuổi Hợi dễ dàng hóa giải mọi khó khăn, chuyển từ thách thức, khó khăn thành thời cơ để thành công.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm