Trong vòng 3 ngày tới đây (10/7 - 12/7) thuận lợi nhiều hơn khó khăn: TOP 3 con giáp phúc khí dồi dào, đón lộc trời ban, làm việc gì cũng thuận lợi trôi chảy, tài lộc gia tăng gấp bội

Theo tử vi, trong vòng 3 ngày tới (12/7), con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Dậu phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dậu có cách cư xử chân thành, tốt bụng. Họ không thích dùng thủ đoạn để đạt được thành công. Trong cuộc sống, con giáp này cũng đối đãi chân thành với mọi người, nhờ đó họ có uy tín rất cao trong công việc, được đồng nghiệp và đối tác tôn trọng, tin tưởng.

Tuổi Dậu có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

Trong khoảng thời gian này, vận đào hoa của tuổi Dậu được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông tinh, tài trí, biết đối nhân xử thế. Con giáp này có tính cách hòa đồng nên được nhiều người yêu quý và luôn có quý nhân phù trợ. Nhờ sự chăm chỉ của bản thân, họ ngày càng trau dồi được nhiều kỹ năng cũng như tạo dựng bản lĩnh vững vàng trước mọi hoàn cảnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, trong vòng 3 ngày tới đây, người tuổi Thân rất may mắn. Họ không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể tìm được chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp của mình. Chỉ cần họ phát huy hết năng của mình, tương lai họ còn tiến xa hơn nữa.

Dù con giáp này đang tự kinh doanh hay đi làm thuê, ở nơi có quy mô to hay nhỏ đều có thể gặp nhiều thuận lợi, gặt hái được thành công, mang lại lợi ích cho những người xung quanh. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian công việc làm ăn của gia đình người tuổi Thân ngày càng phát đạt, mọi việc hanh thông.

Cuối năm 2022 là khoảng thời gian người tuổi Thân thăng hoa, viên mãn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, công việc. Không chỉ có nhà có xe, thăng chức tăng lương mà còn có thể kết hôn, sinh con.

Tuổi Mùi

Nhắc đến tuổi Mùi, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự thực dụng và tấm lòng chăm lo, vun vén cho gia đình. Ở bên cạnh những người tuổi Mùi, mọi người sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như mọi áp lực trong cuộc sống đều đã tan biến.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, trong vòng 3 ngày tới (12/7), dưới sự che chở của Cát Tinh, người tuổi Mùi được dự báo đón nhiều tin vui tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm trong tầm tay nhờ chính sự nhạy bén của mình, thu nhập của Mùi tăng tiến từ đây. Người làm kinh doanh gặp được đối tác, khách hàng có ý định hợp tác lâu dài. Nhờ vậy mà Mùi thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

Ngoài ra, nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc của tuổi Mùi dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm