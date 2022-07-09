Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dần thường mang tính cách thẳng thắn, có sao nói vậy. Đa phần những người cầm tinh con Hổ thường đa sầu đa cảm, hơi bướng bỉnh, nóng tính và dễ tự ái. Về mặt trí tuệ là người thông minh lanh lợi tháo vát, làm việc có năng lực, có thể vượt mọi trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn.

Con giáp này có suy nghĩ vững vàng, kiên định, biết nhìn xa trông rộng nên tương lai có thể phát triển hơn nữa. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Dần không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

Theo giới tiên tri cho biết, trước khi mặt trời lặn ngày hôm nay (9/7), người tuổi Dần có tài lộc vượng lên trông thấy. Với tinh thần ham học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân, họ đã đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Họ có thể sẽ nhận thêm công việc, dự án mới giúp kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Thìn

Những chú Rồng, đứa con của trời đất vốn sinh ra đã được trời phú cho vận mệnh may mắn hơn những con giáp khác. Song tất nhiên, cuộc đời không thể tránh khỏi những lúc chật vật, khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, trước lúc mặt trời lặn ngày hôm nay (9/7), tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Thời gian tới, kế hoạch đầu tư của tuổi Thìn gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong nửa cuối năm này thì tiền trong túi của người tuổi Thìn sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Thìn và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thích cuộc sống yên bình, tự do. Tính cách của họ rất điềm đạm, không bao giờ nổi nóng. Đôi lúc, con giáp này thể hiện cái tôi khá lớn. Thời gian gần đây, người tuổi Mùi bị ảnh hưởng bởi các sao hung tinh và bị tiểu nhân gây rắc rối. Vì vậy, công việc của họ bị cản trở.

Ảnh minh họa: Internet

Theo giới tiên tri cho biết, trước lúc mặt trời lặn ngày hôm nay (9/7), người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong công việc. Con giáp này biết lên kế hoạch cho tương lai. Họ xuất sắc đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó.

Người tuổi này kiếm được nhiều tiền nhưng cần biết cách quản lý chi tiêu thì tiền bạc mới sinh sôi nảy nở. Đây là thời điểm khó khăn dần qua, tài lộc quý nhân đổ về, cuộc sống từ giờ đến cuối năm của những người tuổi Mùi thăng hoa, viên mãn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm