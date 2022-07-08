Tử vi ngày mai (thứ 7, ngày 9/7/2022) của 12 con giáp: Sửu - Mão có điềm báo rất vượng tài, đường công danh xán lạn; Tỵ - Hợi cẩn thận kẻo tiểu nhân bày kế hãm hại, rước họa vào thân

Vận trình tài lộc tốt đẹp. Nguồn thu nhập rủng rỉnh nên con giáp này không quá lo lắng về vấn đề tài chính vào thời điểm này.

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra tương đối thuận lợi, suôn sẻ. Nhờ sự giúp đỡ của Tam Hội Quý Nhân, người tuổi này có thể nhanh chóng giải quyết, khắc phục mọi khó khăn, rắc rối trong công việc.

Năng lực của người tuổi này dần được đồng nghiệp xung quanh công nhận, đồng thời còn được cấp trên cân nhắc cho lên một vị trí tốt hơn và đúng với năng lực của bản thân mình. Vận trình tài lộc sáng rực. Nguồn thu nhập tăng cao nên đã giúp con giáp này cải thiện nguồn tài chính cá nhân cộng với cuộc sống thoải mái hơn trước.

Chính Quan soi đường chỉ lối, người tuổi Sửu dễ dàng gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp. Sự cố gắng, nỗ lực của bạn suốt thời gian qua đã được trả công xứng đáng, nay là lúc bạn thoải mái tận hưởng thành quả của mình.

Tuổi Dần

Hôm nay sẽ mang tới tin vui cho tuổi Dần. Dường như con giáp này đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để bắt đầu một dự án mới mẻ nào đó. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt rồi, đừng chần chờ thêm nữa. Đừng để cơ hội vụt khỏi tầm tay.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh nhận ra những tranh cãi trước đôi khi là cần thiết. Thực tế là hai người càng yêu nhau thì lại càng không cãi nhau lâu được. Với hai người, mâu thuẫn là để thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay mang đến tin vui về tiền bạc cho tuổi Mão, một số người được hưởng tiền thừa kế hoặc nhận được lương từ nghề phụ. Bản mệnh có thể may mắn hơn người khác nhưng cần tận dụng cơ hội chứ không phải lãng phí nó bằng những việc vô ích.

Con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bản mệnh hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Con giáp này đang cố gắng để có được vị trí tốt trong công việc nên ngay ngày này càng phải dốc hết sức lực làm việc. Muốn nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên thì bạn phải thể hiện bằng hành động của mình. Hãy cố gắng tập trung toàn bộ trí lực cho công việc được giao để nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên nhé!

Tuổi Thìn cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 9/7/2022, tuổi Tỵ sẽ phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn. Do hung tinh Đại Hao chiếu mệnh nên đường tài lộc của bản mệnh sa sút khá rõ. Những quyết định bồng bột và nóng vội có thể khiến bạn phải trả giá bằng chính đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.

Kiếp Tài xuất hiện ngay từ đầu tuần nhắc nhở con giáp này nên cảnh giác đề phòng vì có điềm báo bị kẻ gian lừa lọc, cố tình bày mưu hãm hại khiến bạn bị thua thiệt. Trước khi có ý định đầu tư vào dự án nào, bạn cũng nên xem xét cẩn thận, đề phòng tiếp nhận thông tin sai lệch.

Tuổi Ngọ

Được Tam Hội chiếu mệnh, người tuổi Ngọ đang đạt được những bước tiến triển thuận lợi trong công việc. Bản mệnh có thể được cấp trên cất nhắc hoặc có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý.

Tất cả cũng nhờ những biểu hiện xuất sắc của bạn trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bạn nên tránh tỏ ra kiêu ngạo khi đang dành được lợi thế kẻo tự gây rắc rối cho bản thân. Nhất là trong ngày có Tỷ Kiên nhập cục, bạn càng cao ngạo sẽ càng khiến mọi người xa lánh, thậm chí còn rơi vào tầm ngắm của tiểu nhân, gặp đủ việc rối ren do tiểu nhân gây ra.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 9/7 diễn ra chịu tác động của Thiên Quan. Do đó, người tuổi này cần chú ý, tránh xa những nơi đông người để tránh “rước họa thị phi” về cho mình. Đồng thời, bản mệnh cũng cần kiểm soát tốt tính cách nóng nảy của mình để tránh gặp những rắc rối trong công việc.

Vận trình tài lộc có Chính Tài chỉ đường dẫn lối. Điều này đã giúp con giáp này mở rộng cung tài lộc và cải thiện được nguồn thu nhập của mình.

Tuổi Thân

Những người có ý chí mạnh mẽ dễ dàng hòa nhập. Có thể có những hiểu lầm, sự chậm trễ và các cuộc tiếp xúc căng thẳng hôm nay. Tìm kiếm các điểm chung để mọi việc suôn sẻ hơn. Những người cứng đầu và bộc trực có thể trở nên thiếu kiên nhẫn với phong cách làm việc từ tốn và rồi xảy ra xích mích gây tổn thương.

Vận trình tài lộc vào ngày 9/7 của tuổi Thân được dự đoán vượng phát. Con giáp này nắm trong tay vô số cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Hãy tận dụng chúng để nguồn thu nhập được cải thiện đáng kể.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra chịu ảnh hưởng từ cục diện Tự Hình. Điều này đã khiến người tuổi này gặp một ít rắc rối trong quá trình làm việc. Hãy cố gắng vượt qua để mọi chuyện được tốt đẹp, thuận lợi trở lại.

Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Con giáp này cần hạn chế mua sắm và lên kế hoạch chi tiêu cho bản thân để cải thiện nguồn thu nhập cá nhân.

Tuổi Tuất

Ngày 9/7/2022, người tuổi Tuất nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì ngày mai thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kĩ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn.

May mắn là tình hình tài chính ổn định, bạn có thể sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục mới, hay là đi ra ngoài thưởng thức một bữa tối ngon lành đề huề cùng bạn bè.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai (thứ Bảy, 9/7/2022), công việc của người tuổi Hợi có thể gặp phải những trở ngại không đáng có do bị người khác ghen ghét, đố kỵ. Chính vì vậy, trong công việc nhất là kinh doanh, người tuổi Hợi nên đề phòng và thận trọng kẻo bị tiểu nhân lừa gạt, tiền mất tật mang.

Trong chuyện tình cảm, bạn dễ bị đối phương hiểu lầm, gây tranh cãi do có người thứ ba chen chân phá đám. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để hai bạn xem lại tình cảm của mình. Nếu thực sự yêu nhau chân thành, tình yêu sẽ chiến thắng tất cả.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm