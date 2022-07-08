Đúng Rằm tháng 6 âm lịch: Phật Bà tỏa hào quang xua tan tà khí, 3 con giáp trúng số tận 2 lần, tài lộc nhân đôi, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 15:10

Tử vi học có nói, đúng Rằm tháng 6 âm lịch này, có 3 con giáp nhận được lộc từ Thần Phật nên công việc ngày càng xuôi thuận, cầu được ước thấy.

Tuổi Mão

Đúng Rằm tháng 6 âm lịch: Phật Bà tỏa hào quang xua tan tà khí, 3 con giáp trúng số tận 2 lần, tài lộc nhân đôi, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão vốn điềm đạm, lý trí, hơi thực dụng nhưng làm việc rất chăm chỉ, tích cực, đâu ra đấy. Họ lúc nào cũng cầu tiến, có thái độ lạc quan, tinh thần chiến đấu cao, tính cách lại hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng.

Đúng Rằm tháng 6 âm lịch này, mơ ước của người tuổi Mão có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống.

Đây là con giáp càng già càng hưởng phúc. Thời gian sắp tới, khả năng phát tài của họ là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, họ sẽ xoay chuyển cả số phận. Mọi thứ thuận lợi đến mức đang ngủ mơ cũng phải bật cười vì viên mãn.

Tuổi Tỵ

Đúng Rằm tháng 6 âm lịch: Phật Bà tỏa hào quang xua tan tà khí, 3 con giáp trúng số tận 2 lần, tài lộc nhân đôi, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ thường có rất nhiều đam mê trong cuộc sống và có cá tính rất mạnh. Họ cũng là những người quảng giao, giỏi kết bạn và tạo dựng được mối quan hệ tốt với những người xung quanh, vì thế nên vận quý nhân của họ cũng rất tốt.

Tử vi Rằm tháng 6 cho biết, những người tuổi Tỵ sẽ được sao tốt chiếu mệnh, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Thêm vào đó tuổi Tỵ sẽ có quý nhân phù trợ nên rất có thể thời gian tới sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt.

Lời khuyên cho tuổi Tỵ là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Tỵ sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, từ đây đến cuối năm 2022, người tuổi Tỵ càng thăng hoa việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Tuổi Sửu

Đúng Rằm tháng 6 âm lịch: Phật Bà tỏa hào quang xua tan tà khí, 3 con giáp trúng số tận 2 lần, tài lộc nhân đôi, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thì những người tuổi Sửu thường rất hiền lành, thành thật với mọi người. Tính cách của người tuổi Sửu rất yêu thương mọi người trong gia đình, tích cực, nỗ lực phấn đấu trong học tập và công việc.

Không những thế, họ còn rất tử tế, sống tốt với mọi người xung quanh và sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Chính vì vậy, Thần Phật luôn che chở, phù hộ soi chiếu giúp họ không lo lắng về tài chính, luôn sống trong cảnh giàu sang và phú quý.

Đúng Rằm tháng 6 âm lịch này, vận khí của người tuổi Sửu cực kì thịnh vượng. Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, sự nghiệp hanh thông, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy. Nhìn chung, càng về sau, phúc khí của con giáp càng tràn trề. Đặc biệt, trước khoảng thời gian cuối năm nay, người tuổi Sửu nhất định đón nhận tin vui lớn trong công việc.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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