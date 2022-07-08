Thần đồng tiên tri tiết lộ chính xác 4 con giáp chuẩn bị đón hàng loạt tin vui trong 2 ngày cuối tuần này: Tài lộc nở hoa rực rỡ, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 14:20

Tử vi 2 ngày cuối tuần này cho biết, có 4 con giáp may mắn sẽ phúc lộc song toàn, tiền chất như núi, có muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Hợi

Thần đồng tiên tri tiết lộ chính xác 4 con giáp chuẩn bị đón hàng loạt tin vui trong 2 ngày cuối tuần này: Tài lộc nở hoa rực rỡ, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Hợi nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Đúng 2 ngày cuối tuần này, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Nhìn chung, tuổi Hợi nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Hợi sẽ vô cùng thuận lợi.

Tuổi Tuất

Thần đồng tiên tri tiết lộ chính xác 4 con giáp chuẩn bị đón hàng loạt tin vui trong 2 ngày cuối tuần này: Tài lộc nở hoa rực rỡ, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Những người tuổi Tuất rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Trong 2 ngày cuối tuần này, vận đỏ của tuổi Tuất sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Mặt khác, trong 2 ngày cuối tuần này, người tuổi Tuất còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.

Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

Tuổi Sửu

Thần đồng tiên tri tiết lộ chính xác 4 con giáp chuẩn bị đón hàng loạt tin vui trong 2 ngày cuối tuần này: Tài lộc nở hoa rực rỡ, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận thế của người tuổi Sửu trong 2 ngày cuối tuần này chuyển biến rất tích cực. Người tuổi Sửu rất chăm chỉ kiếm tiền nhưng với tính cách chắc chắn, thành thực nên các khoản tiết kiệm và tài sản được từ từ tích lũy, chứ không phải “giàu có sau một đêm”.

Thời gian này, khi may mắn tài vận đến, tốc độ kiếm tiền trở nên nhanh chóng hơn, thu nhập cũng vì thế cũng gấp năm gấp ba năm cũ, đồng thời các khoản chi phí trong năm này cũng không quá nhiều nên người tuổi Sửu sẽ có trong tay khối tiền bạc kếch xù.

Tuổi Dần

Thần đồng tiên tri tiết lộ chính xác 4 con giáp chuẩn bị đón hàng loạt tin vui trong 2 ngày cuối tuần này: Tài lộc nở hoa rực rỡ, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Dần thông minh, nhanh nhạy, ham học hỏi, thích nghiên cứu sự việc và tìm tòi sự thật.

Trong 2 ngày cuối tuần này, dù thế nào thì người cầm tinh con Hổ cũng đổi vận trở nên giàu có, tiền bạc thuận lợi. Nhìn chung, vận trình tài lộc của người tuổi Dần bước vào giai đoạn tăng cao, tài lộc dồi dào. 

Được Thần Tài phù hợ, con giáp này có cơ hội lớn để chuyển vận. Tình duyên và sự nghiệp của họ đều hưng vượng. Người làm công ăn lương có cơ hội ký hợp đồng lâu dài hoặc được thăng chức cao hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, làm ăn phát đạt, thu lời nhiều hơn trước.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   con giáp 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 3 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 7 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt