Người tuổi Hợi nổi tiếng kiên trì, một khi quyết định việc gì sẽ quyết tâm theo tới cùng, trưởng thành cũng nhanh chóng. Đúng 2 ngày cuối tuần này, những người sinh ra trong con giáp này sẽ đón nhận liên tiếp các vận may khác nhau. Vận đào hoa của họ rất tốt, quý nhân cũng xuất hiện lần lượt.

Nhìn chung, tuổi Hợi nên nắm bắt quãng thời gian này để thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Miễn là biết đúc kết kinh nghiệm dù thất bại, hiểu rõ đạo lý từ bỏ thì đơn giản, kiên trì mới khó và tiếp tục chăm chỉ, cuộc sống tương lai của tuổi Hợi sẽ vô cùng thuận lợi.

Những người tuổi Tuất rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Trong 2 ngày cuối tuần này, vận đỏ của tuổi Tuất sẽ được mở ra. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ hội giàu có sẽ ập đến đối với họ. Mặt khác, trong 2 ngày cuối tuần này, người tuổi Tuất còn có thể có bất ngờ lớn liên quan đến đường tình duyên.

Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là hãy bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Không trải qua sóng gió, bạn sẽ không thể trở thành một cái cây lớn sừng sững được đâu.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Vận thế của người tuổi Sửu trong 2 ngày cuối tuần này chuyển biến rất tích cực. Người tuổi Sửu rất chăm chỉ kiếm tiền nhưng với tính cách chắc chắn, thành thực nên các khoản tiết kiệm và tài sản được từ từ tích lũy, chứ không phải “giàu có sau một đêm”.

Thời gian này, khi may mắn tài vận đến, tốc độ kiếm tiền trở nên nhanh chóng hơn, thu nhập cũng vì thế cũng gấp năm gấp ba năm cũ, đồng thời các khoản chi phí trong năm này cũng không quá nhiều nên người tuổi Sửu sẽ có trong tay khối tiền bạc kếch xù.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dần thông minh, nhanh nhạy, ham học hỏi, thích nghiên cứu sự việc và tìm tòi sự thật.

Trong 2 ngày cuối tuần này, dù thế nào thì người cầm tinh con Hổ cũng đổi vận trở nên giàu có, tiền bạc thuận lợi. Nhìn chung, vận trình tài lộc của người tuổi Dần bước vào giai đoạn tăng cao, tài lộc dồi dào.

Được Thần Tài phù hợ, con giáp này có cơ hội lớn để chuyển vận. Tình duyên và sự nghiệp của họ đều hưng vượng. Người làm công ăn lương có cơ hội ký hợp đồng lâu dài hoặc được thăng chức cao hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, làm ăn phát đạt, thu lời nhiều hơn trước.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm