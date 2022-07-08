Đúng 3 ngày tới (11/7) may mắn gấp bội phần, 3 con giáp thênh thang trên đại lộ danh vọng, làm đâu thắng đó, phúc khí tràn đầy, tài lộc chạm đỉnh mở lối vinh hoa

Trên đường đời, người tuổi Mão luôn có quý nhân giúp đỡ ở nhiều thời điểm quan trọng. Đặc biệt đúng 3 ngày tới đây (11/7), tuổi Mão sẽ rất may mắn về tài lộc, không chỉ thu nhập từ công việc tăng gấp đôi mà còn thu nhập từ các khoản đầu tư khác cũng cải thiện rõ rệt.

Người sinh tuổi Mão có khả năng học hỏi nhanh, siêng năng và biết cầu thị. Khi không hiểu điều gì, họ sẽ tha thiết hỏi đồng nghiệp, người xung quanh. Đôi khi tuổi Mão hơi nóng nảy nhưng rồi sẽ chóng quên, không thù lâu nhớ dai.

Những người tuổi Tuất rất trọng nghĩa tình, tính cách sôi nổi, giàu nhiệt huyết, rất được lòng mọi người. Dù là việc gì họ cũng luôn giữ được tinh thần tích cực, có động lực tiến lên phía trước.

Cuộc đời của tuổi Mão như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Mão sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng 3 ngày tới đây (11/7), công việc của những người tuổi Tuất tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ. Cát khí còn che chở cho Tuất ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ.

Đây có thể coi là quãng thời gian vận khí với người tuổi Tuất ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm. Song về vấn sức khỏe của Tuất trong thời gian tới cần phải chú ý nhiều nhất. Con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân cực kỳ tự tin nhưng cũng rất thận trọng. Họ tin chắc rằng mình có thể nỗ lực hết sức trong cuộc sống và chọn tiến lên từ từ chứ không nóng vội. Con giáp tuổi Thân cũng giữ một thái độ điềm tĩnh, ổn định để nhìn nhận, đánh giá mọi việc. Họ sẽ không đưa ra quyết định một cách nhanh nhảu, vội vàng.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến trình trong 3 ngày tới, đường tài lộc của người tuổi Thân sẽ phất lên như diều gặp gió. Nếu bạn đang ấp ủ những dự tính, tiềm năng cá thể thì đây là thời gian thích hợp để bắt tay vào biến tham vọng thành hiện thực .

Bạn sẽ nhận thấy rõ ràng thời cơ đến với mình càng nhiều, hãy nỗ lực tận dụng thời cơ này để làm giàu cho bản thân. Đây chính là tiến trình cao trào trong sự nghiệp của tuổi Thân.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm