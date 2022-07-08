Đúng 3 ngày tới (11/7) may mắn gấp bội phần, 3 con giáp thênh thang trên đại lộ danh vọng, làm đâu thắng đó, phúc khí tràn đầy, tài lộc chạm đỉnh mở lối vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 12:43

Tử vi học có nói, đúng 3 ngày tới đây, những con giáp này ăn nên làm ra chẳng ai sánh bằng.

Tuổi Mão

Người sinh tuổi Mão có khả năng học hỏi nhanh, siêng năng và biết cầu thị. Khi không hiểu điều gì, họ sẽ tha thiết hỏi đồng nghiệp, người xung quanh. Đôi khi tuổi Mão hơi nóng nảy nhưng rồi sẽ chóng quên, không thù lâu nhớ dai.

Đúng 3 ngày tới (11/7) may mắn gấp bội phần, 3 con giáp thênh thang trên đại lộ danh vọng, làm đâu thắng đó, phúc khí tràn đầy, tài lộc chạm đỉnh mở lối vinh hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên đường đời, người tuổi Mão luôn có quý nhân giúp đỡ ở nhiều thời điểm quan trọng. Đặc biệt đúng 3 ngày tới đây (11/7), tuổi Mão sẽ rất may mắn về tài lộc, không chỉ thu nhập từ công việc tăng gấp đôi mà còn thu nhập từ các khoản đầu tư khác cũng cải thiện rõ rệt.

Cuộc đời của tuổi Mão như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Mão sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất rất trọng nghĩa tình, tính cách sôi nổi, giàu nhiệt huyết, rất được lòng mọi người. Dù là việc gì họ cũng luôn giữ được tinh thần tích cực, có động lực tiến lên phía trước.

Đúng 3 ngày tới (11/7) may mắn gấp bội phần, 3 con giáp thênh thang trên đại lộ danh vọng, làm đâu thắng đó, phúc khí tràn đầy, tài lộc chạm đỉnh mở lối vinh hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, đúng 3 ngày tới đây (11/7), công việc của những người tuổi Tuất tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ. Cát khí còn che chở cho Tuất ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ.

Đây có thể coi là quãng thời gian vận khí với người tuổi Tuất ở các phương diện công việc, tiền bạc, tình cảm. Song về vấn sức khỏe của Tuất trong thời gian tới cần phải chú ý nhiều nhất. Con giáp này có dấu hiệu lao lực, dễ ốm vặt, không được điều trị dứt điểm sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe về sau.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân cực kỳ tự tin nhưng cũng rất thận trọng. Họ tin chắc rằng mình có thể nỗ lực hết sức trong cuộc sống và chọn tiến lên từ từ chứ không nóng vội. Con giáp tuổi Thân cũng giữ một thái độ điềm tĩnh, ổn định để nhìn nhận, đánh giá mọi việc. Họ sẽ không đưa ra quyết định một cách nhanh nhảu, vội vàng.

Đúng 3 ngày tới (11/7) may mắn gấp bội phần, 3 con giáp thênh thang trên đại lộ danh vọng, làm đâu thắng đó, phúc khí tràn đầy, tài lộc chạm đỉnh mở lối vinh hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến trình trong 3 ngày tới, đường tài lộc của người tuổi Thân sẽ phất lên như diều gặp gió. Nếu bạn đang ấp ủ những dự tính, tiềm năng cá thể thì đây là thời gian thích hợp để bắt tay vào biến tham vọng thành hiện thực .

Bạn sẽ nhận thấy rõ ràng thời cơ đến với mình càng nhiều, hãy nỗ lực tận dụng thời cơ này để làm giàu cho bản thân. Đây chính là tiến trình cao trào trong sự nghiệp của tuổi Thân.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm 0h đêm nay (9/7/2022): 'Phật Bà tỏa sáng dưới bầu trời đêm', 3 con giáp được ưu đãi hậu hĩnh, vượng phát tài lộc trúng số trăm tỷ, làm đâu thắng đó, phúc khí chẳng ai bằng

Đồng hồ điểm 0h đêm nay (9/7/2022): 'Phật Bà tỏa sáng dưới bầu trời đêm', 3 con giáp được ưu đãi hậu hĩnh, vượng phát tài lộc trúng số trăm tỷ, làm đâu thắng đó, phúc khí chẳng ai bằng

Xin chúc mừng những con giáp sau đây được cát tinh soi chiếu, có nhiều cơ hội phát triển, nhân duyên tốt đẹp, vận trình hanh thông khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa mai (9/7/2022).

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt