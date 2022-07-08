Tử vi 2 ngày cuối tuần (9/7 - 10/7): Vận khí đang lên cơ may tìm đến, 3 con giáp chuẩn bị hào bao hốt bạc bởi tiền vào như nước, tha hồ rủng rỉnh tiêu pha, cuộc sống như ý cát tường, ấm êm hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 19:06

Trong 2 ngày cuối tuần, những con giáp dưới đây vô cùng may mắn, đón nhận tin vui trên nhiều phương diện của cuộc sống.

Tuổi Tuất

Tử vi 2 ngày cuối tuần (9/7 - 10/7): Vận khí đang lên cơ may tìm đến, 3 con giáp chuẩn bị hào bao hốt bạc bởi tiền vào như nước, tha hồ rủng rỉnh tiêu pha, cuộc sống như ý cát tường, ấm êm hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, đúng 2 ngày cuối tuần này (9/7 - 10/7), cơ hội thăng quan tiến chức mở ra trước mắt người tuổi Tuất khi con giáp này được giao phó nhiều trọng trách trong tập thể. Bằng sự thông minh, sáng tạo của mình, bản mệnh sẽ gặt hái được thành công. Việc thăng thức tăng lương hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu họ đủ chăm chỉ và nỗ lực.

Đặc biệt, quý nhân cũng sẽ xuất hiện trong 2 ngày cuối tuần này, mang lại cho mệnh chủ nhiều sự trợ giúp mang tính bước ngoặt. Nhờ vậy có giáp có thể tự tin theo đuổi lý tưởng của mình.

Người làm kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn trong thời gian tới khá nhiều, Tuất ra ngoài có quý nhân trợ giúp nên thành công thu về không phải là ít.

Tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (9/7 - 10/7): Vận khí đang lên cơ may tìm đến, 3 con giáp chuẩn bị hào bao hốt bạc bởi tiền vào như nước, tha hồ rủng rỉnh tiêu pha, cuộc sống như ý cát tường, ấm êm hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tuần (9/7 - 10/7), tuổi Thìn có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, họ đều có cơ hội nhận về nhiều tài lộc.

Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm tuổi Thìn có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì tuổi Thìn sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới. Đặc biệt, tuổi Thìn được cát tinh chiếu mệnh nên bao khó khăn trắc trở trước đây đều vượt qua. Năng lực của họ dưới sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp được thể hiện và khẳng định. 

Với những người tuổi Thìn làm kinh doanh, họ sẽ có tài lộc vô cùng dồi dào. Nếu đang ấp ủ kế hoạch nào thì hãy mạnh dạn thực hiện, lợi nhuận thu về sẽ khiến bạn kinh ngạc. Đây cũng là thời điểm mà tuổi Thìn đưa ra các quyết định chính xác nên đừng chần chừ gì mà không tận dụng các cơ hội làm giàu.

Tuổi Ngọ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (9/7 - 10/7): Vận khí đang lên cơ may tìm đến, 3 con giáp chuẩn bị hào bao hốt bạc bởi tiền vào như nước, tha hồ rủng rỉnh tiêu pha, cuộc sống như ý cát tường, ấm êm hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dưới sự che chở của cát tinh, người tuổi Ngọ được dự báo đón nhiều tin vui tài lộc trong 2 ngày cuối tuần này (9/7/ - 10/7). Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm trong tầm tay nhờ chính sự nhạy bén của mình.

Thu nhập của Ngọ vào cuối tuần tăng tiến. Người làm kinh doanh gặp được đối tác, khách hàng có ý định hợp tác lâu dài. Nhờ vậy mà Ngọ thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

Thời điểm vượng phát nhất rơi vào ngày chủ nhật, hãy tận dụng thời cơ này để giành lợi thế về phía mình.

Đa số người tuổi Ngọ đang ở đúng vị trí của mình. Chính vì vậy, bản mệnh hãy nỗ lực hết sức để phấn đấu. Cuối tuần cát tinh xuất hiện sẽ giúp giảm đáng kể áp lực mà Ngọ phải chịu trước đó. Bản mệnh sẽ có thêm động lực để giải quyết nhiệm vụ nhanh chóng.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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