Tử vi 7 ngày tới (9/7 - 15/7): Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp có quý nhân đồng hành, chuyển mình gặt hái vinh quang, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 21:00

Những con giáp này sẽ có 7 ngày tới cực kì thuận lợi về cả mặt tài chính lẫn sự nghiệp.

Tuổi Mão

Tử vi 7 ngày tới (9/7 - 15/7): Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp có quý nhân đồng hành, chuyển mình gặt hái vinh quang, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Mão chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Tử vi cho biết, trong 7 ngày tới (9/7 - 15/7), vận may của người tuổi Mão bắt đầu ập đến, nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng ở cuối năm. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Người làm công ăn lương có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có mùa vụ bội thu, sản phẩm bán được mùa, được giá, thu hái bộn tiền.

Tuổi Hợi

Tử vi 7 ngày tới (9/7 - 15/7): Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp có quý nhân đồng hành, chuyển mình gặt hái vinh quang, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi thường có rất nhiều đam mê trong đời sống và có đậm cá tính rất mạnh. Họ cũng là những người quảng giao, giỏi kết bạn và tạo dựng được mối quan hệ tốt với những người xung quanh, vì vậy nên vận quý nhân của họ cũng rất tốt .

Hợi cũng là con giáp phát tài trong 7 ngày tới (9/7 - 15/7). Con giáp này khiến người khác không thể không trầm trồ trước khả năng kiếm tiền ở thời điểm hiện tại. Bản mệnh biết cách cải thiện thu nhập của mình thông qua nhiều nguồn khác nhau. Hợi sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Bản mệnh đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền.

Nếu là người làm kinh doanh buôn bán, bản mệnh sẽ có được nhiều may mắn giúp cho tiền bạc dư dả. Chuyện công việc không có gì phải lo lắng. Đây là thời điểm thuận lợi với Hợi nhưng cũng đồng nghĩ nhiều nhiệm vụ hơn. 

Tuổi Dần

Tử vi 7 ngày tới (9/7 - 15/7): Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp có quý nhân đồng hành, chuyển mình gặt hái vinh quang, chuyện tiền bạc không cần phải nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có sự đồng hành của quý nhân, trong 7 ngày tới (9/7 - 15/7), người tuổi Dần đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thành công. Bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay, hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái thành quả tốt.

Thời điểm này, công danh sự nghiệp của người tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Bản mệnh nhận được sự ưu ái của cấp trên nên hoàn toàn có cơ hội thăng chức, tăng lương hoặc ít nhất là thưởng nóng.

Với những người tuổi Dần làm kinh doanh, bạn nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Tháng này chuyện buôn bán khá thuận, bản mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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