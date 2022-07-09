Tử vi ngày cuối tuần, (chủ nhật, 10/7): Hai bậc thầy tiên tri đồng loạt khẳng định 100% TOP 3 con giáp TRÚNG QUẢ ĐẬM cực khủng, tiền về ào ào như thác lũ, sắm xe - mua nhà - xây biệt thự triền miên

Thời gian tới, bất kể làm việc gì, họ cũng gặp được nhiều may mắn. Ngoài ra, tuổi Ngọ cũng là người biết tiếp thu kiến thức mới, biết cải thiện công việc kinh doanh, nhờ vậy mà họ tìm được cơ hội thăng hoa.

Người tuổi Ngọ vốn thông minh và cũng là người dám nghĩ dám làm. Trong ngày chủ nhật tuần này (10/7), mặc dù là ngày nghỉ nhưng tuổi Ngọ vẫn có được cơ hội trên trời rơi xuống, quý nhân bỗng xuất hiện giúp đỡ và tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn.

Từ thời điểm này trở đi, sự nghiệp của tuổi Ngọ khởi sắc theo một cách rất riêng, tưởng khó khăn thử thách ập đến nhưng hóa ra mọi việc lại suôn sẻ bất ngờ. Đặc biệt, những tháng cuối năm, tuổi Ngọ sẽ có nhiều tiền hơn trong tài khoản, họ có thể sử dụng hợp lý các khoản tiền này và mở ra một cách kiếm tiền mới cho bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi hội tụ nhiều phẩm chất đáng quý. Họ tốt bụng, bao dung, nhân hậu và không chấp nhặt. Con giáp này sống rất vị tha, sẵn sàng tha thứ cho người khác.

Theo tử vi ngày mới cho biết, đúng chủ nhật tuần này (10/7), Cát tinh xuất hiện giúp cho những người tuổi Hợi có con đường quan lộ tươi sáng, công việc kinh doanh thuận lợi, của cải dồi dào, ngoài ra mang đến cho bạn sự may mắn.

Ngoài ra, các vị thần may mắn cũng mở đường cho vận trình tài lộc của con giáp này, khiến vận trình tài lộc thăng tiến không ngừng, nhờ khả năng tính toán và tích lũy con giáp này có thể quản lý tài chính của mình rất tốt, thậm chí mang về nguồn thu dồi dào, chi tiêu không còn đắn đo như trước.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của những người cầm tinh con Hổ trong ngày mới diễn ra vô cùng suôn sẻ, họ có phúc tinh chiếu mệnh nên sẽ gặp đại cát đại lợi. Những kế hoạch, dự án từ lâu sẽ được triển khai, nhà tiên tri khuyên bạn cần làm việc chăm chỉ hơn để thu được tối đa lợi nhuận từ chúng. Đây sẽ là cơ hội tốt để tuổi Dần vươn lên nhanh chóng gặt hái được vinh hoa phú quý.

Khó khăn dần được tháo gỡ, người tuổi Dần làm gì cũng có quý nhân chỉ lối dẫn đường. Từ đây cho đến cuối năm, họ từ từ lên dốc, kiếm tiền ngày càng hanh thông, thuận lợi. Vào thời điểm này nếu những người tuổi Dần chưa tìm kiếm được công việc phù hợp với mình, thì đây là thời điểm thích hợp để khởi nghiệp.

Với suy nghĩ nhạy bén và đầu óc minh mẫn, tuổi Dần sẽ làm tốt những công việc trong các lĩnh vực sở trường của bản thân, nhanh chóng gặt hái được thành tích tốt và chiếm được cảm tình từ lãnh đạo.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm