Tuổi Mão vốn được biết đến là con giáp thông minh, vui vẻ, hài hước, rất được lòng mọi người, song họ cũng là người biết giấu đi những cảm xúc thực sự của mình, khiêm nhường chứ không thích khoa trương.

Đây cũng là thời điểm mà nghề tay trái vượt trội hơn cả nghề chính khi những tài lẻ, sự khéo léo của Mão được phát huy tối đa và cũng mang lại cho họ nguồn thu đáng kể từ việc trang trí, làm đẹp cho khách hàng. Tình hình tài chính hanh thông cho phép những người tuổi Mão thỏa sức mua sắm, du lịch hay thực hiện những kế hoạch ấp ủ đã lâu.

Tử vi ngày Rằm tháng 6 tiết lộ thêm 1 sự thực nữa về người tuổi Mão, đó là kể từ thời điểm này trở đi, họ có mối quan hệ mật thiết với Thần Tài, con đường tài vận cực kì lý tưởng, tiền bạc dồi dào không kể xiết.

Tuổi Sửu

Sửu là người hiền lành, biết cách tận dụng thế mạnh của mình để thành công trong sự nghiệp nên càng chí thú làm ăn càng kiếm được nhiều tiền. Sao tốt chiếu mệnh, quý nhân nâng đỡ, nên nửa cuối năm 2022 con giáp này sẽ thăng quan tiến chức ầm ầm.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt đúng Rằm tháng 6 âm lịch này, Sửu sẽ mở rộng cửa đón tiền ập vào nhà. Làm chơi chơi mà tiền chất cao như núi, làm sương sương mà lộc lá vây quanh. Con giáp này mặc sức tiêu pha cũng không lo cạn túi, tiền cứ vơi lại đầy ngay.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh thì cuối cùng đường công danh của Sửu cũng thênh thang rộng mở, khả năng thăng tiến cũng cao hơn. Chuyện tăng lương tăng thưởng là điều đương nhiên với con giáp này.

Tuổi Thìn

Có thể nói, Rằm tháng 6 âm lịch tới đây của người tuổi Thìn là cột mốc đánh dấu sự biến chuyển lớn trong sự nghiệp và cả tình duyên. Với những nỗ lực, quyết tâm đã tích lũy trong thời gian qua, người tuổi Thìn sẽ gặt hái không ít thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng Rằm tháng 6 âm lịch này, bản mệnh này có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Thìn có thể cũng sẽ có thêm một vài nguồn thu khác như kinh doanh tay trái, đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống của họ vì thế mà ngày càng được cải thiện, chi tiêu cũng dư dả thoải mái hơn trước.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm