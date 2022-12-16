Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p ngày mai (17/12), 3 con giáp này số đỏ gọi tên, ngồi mát ăn bát vàng, giàu lên trông thấy, điểm mặt trong danh sách đại gia, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 20:25

Đúng 18h08p ngày mai, 3 con giáp này số đỏ gọi tên, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, giàu lên trông thấy, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có sự che chở của Thực Thần nên kế hoạch kiếm tiền làm giàu diễn ra vô cùng suôn sẻ. Việc buôn bán kinh doanh của con giáp này rất thuận lợi. Bạn được mọi người ủng hộ và hỗ trợ hết lòng nên càng có thêm động lực cố gắng, tiền bạc ùn ùn kéo về, bù đắp lại thời gian vất vả vừa qua.

Những gì bạn đạt được không chỉ nhờ vận may mà chủ yếu là do con giáp này biết nhìn xa trông rộng, lại chi tiêu có kế hoạch nên không bị rơi vào cảnh thiếu thốn hay nợ nần. Về cơ bản ngày này tuổi Hợi có thể thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng quá nhiều.

Màu sắc may mắn: Màu vàng, cam
Con số may mắn: 21, 10
Quý nhân phù trợ: Thìn, Tuất

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p ngày mai (17/12), 3 con giáp này số đỏ gọi tên, ngồi mát ăn bát vàng, giàu lên trông thấy, điểm mặt trong danh sách đại gia, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 1
Người tuổi Hợi có sự che chở của Thực Thần nên kế hoạch kiếm tiền làm giàu diễn ra vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Khả năng, cộng kinh nghiệm giúp bạn đưa ra được những biện pháp giải quyết ổn thỏa cho mọi vấn đề. Cần chăm chỉ hết sức đề chức vụ nhanh chóng được thăng tiến hơn nữa nhé.

Ngày mai khả năng đạt được một thỏa thuận hay khách hàng, hợp đồng mới là rất cao. Những ngày đầu tháng gặp may mắn, mở ra tài lộc một tháng như ý.

Với những người đã yên bề gia thất, các thành viên trong nhà luôn cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm, chăm sóc của bạn. Với bạn, gia đình là nơi chốn vững chãi nhất và là chỗ dựa tinh thần giúp mình đứng vững trước mỗi thử thách của cuộc sống.

Con số may mắn: 20, 10
Màu sắc may mắn: Màu cam, đen
Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p ngày mai (17/12), 3 con giáp này số đỏ gọi tên, ngồi mát ăn bát vàng, giàu lên trông thấy, điểm mặt trong danh sách đại gia, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 2
Ngày mai khả năng đạt được một thỏa thuận hay khách hàng, hợp đồng mới là rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người đang đi làm sẽ rất tự tin với những gì mình theo đuổi. Bạn làm việc bằng thái độ cầu tiến, trách nhiệm hết mình song vẫn có lúc chần chừ, e dè. Hãy tăng tốc nếu muốn nhận được kết quả tốt hơn.

Tài vận ngày này tiền bạc nếu chịu khó làm việc, nắm bắt cơ hội công tác, chạy việc bên ngoài công việc thuận lợi mang lại hoa hồng cao. Hãy giữ kế hoạch chi tiêu hiện tại để kiểm soát tốt nguồn tài chính của mình nhé.

Tuổi Dậu nếu còn độc thân sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của người khác nên có thể thoát “ế” trong chớp mắt. Trong khi đó, các cặp đôi cũng có nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm, củng cố mối quan hệ.

Con số may mắn: 13, 30
Màu sắc may mắn: cam, vàng
Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi dự đoán vào đúng 18h08p ngày mai (17/12), 3 con giáp này số đỏ gọi tên, ngồi mát ăn bát vàng, giàu lên trông thấy, điểm mặt trong danh sách đại gia, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 3
Tài vận ngày này tiền bạc nếu chịu khó làm việc, nắm bắt cơ hội công tác - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa mai (17/12/2022), 3 con giáp công danh thuận lợi, vận trình suôn sẻ, bản mệnh làm ăn tấn tới, thu nhập 'khủng' cuối năm, tiền tài ào ào đổ về túi

Đúng 12h trưa mai (17/12/2022), 3 con giáp công danh thuận lợi, vận trình suôn sẻ, bản mệnh làm ăn tấn tới, thu nhập 'khủng' cuối năm, tiền tài ào ào đổ về túi

Đúng 12h trưa mai 17/12, 3 con giáp này công danh thuận lợi, vận trình suôn sẻ, bản mệnh làm ăn tấn tới, thu nhập 'khủng', tài khoản nhảy số, tiền tài ào ào đổ vào túi.

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