Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) 3 con giáp có “Tài lộc hư hao” gặp nhiều khó khăn, vận trình công việc trắc trở, tiền bạc yếu kém. Tuổi Tý gặp mệnh Tuyệt Vận nên thua lỗ nặng nề.

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc không được thuận lợi.

Tài vận: Vận trình tài lộc khó khăn. Con giáp này gặp mệnh Tuyệt Vận nên nên không mang về nguồn thu mới. Thế nhưng bạn lại có nhiều khoản cần chi khiến cho tài chính nhanh chóng hao hụt. Bản mệnh nên cân nhắc tìm thêm công việc tay trái để cải thiện thu nhập.

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc không được thuận lợi. Bản mệnh không tìm được nhiều ý tưởng mới nên bị cấp trên khiển trách. Một số bạn do không tập trung nên gây hậu quả nghiêm trọng.

Tình cảm: Vận trình tình duyên hòa hợp. Bạn và đối phương có nhiều cơ hội ở bên nhau và ngày càng yêu thương, gắn bó. Những bạn độc thân sẽ sớm tìm được người phù hợp nhờ vào sự giới thiệu của bạn bè.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) Tỷ Kiên ngăn trở, người tuổi Sửu cần chú ý đến chuyện kết giao với bạn bè, tránh xa những người mang lại ảnh hưởng tiêu cực Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) Tỷ Kiên ngăn trở, người tuổi Sửu cần chú ý đến chuyện kết giao với bạn bè, tránh xa những người mang lại ảnh hưởng tiêu cực đến mình trong ngày hôm nay. Kẻ nịnh nọt bạn có thể là kẻ đang ngấm ngầm muốn chiếm lợi từ bạn.



Tốt nhất, bạn chớ nên tin người quá đáng, việc gì mình tự làm được thì nên chủ động làm cho tốt. Ngoài ra, bạn cũng chớ nên chạy theo xu hướng của đám đông, cần biết điểm mạnh của mình là gì để giữ vững và phát huy.



Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần và hướng Nam để gặp Tài Thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận trình tổng thể sa sút, bạn nhạy cảm hơn và dễ bị tổn thương. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận trình tổng thể sa sút, bạn nhạy cảm hơn và dễ bị tổn thương.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay bình thường, dại khờ chờ đợi chưa chắc đã có kết quả.

Công việc: Công việc hôm nay ở mức trung bình, ít thay đổi và ít kỳ vọng, nên xem lại mục tiêu của bản thân.

Tài lộc: Sa sút, dễ hao tài tốn của vì hành động bốc đồng, đừng sợ miệng đời, bạn phải tỉnh táo.

Sức khỏe: Nên ăn nhiều rau củ quả, không nên kén ăn.

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