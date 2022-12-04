Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) 3 con giáp có “Tài lộc hư hao” gặp nhiều khó khăn, vận trình công việc trắc trở, tiền bạc yếu kém. Tuổi Tý gặp mệnh Tuyệt Vận nên thua lỗ nặng nề.

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 08:03

Vận trình trong ngày (4/12/2022) 3 con giáp thua lỗ ngập đầu, công việc sa sút mọi kế hoạch đều không như mong đợi.

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) 3 con giáp có “Tài lộc hư hao” gặp nhiều khó khăn, vận trình công việc trắc trở, tiền bạc yếu kém. Tuổi Tý gặp mệnh Tuyệt Vận nên thua lỗ nặng nề. - Ảnh 1

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc không được thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) của tuổi Tý cho thấy vận trình công việc không được thuận lợi. Bản mệnh không tìm được nhiều ý tưởng mới nên bị cấp trên khiển trách. Một số bạn do không tập trung nên gây hậu quả nghiêm trọng. 

Tài vận: Vận trình tài lộc khó khăn. Con giáp này gặp mệnh Tuyệt Vận nên nên không mang về nguồn thu mới. Thế nhưng bạn lại có nhiều khoản cần chi khiến cho tài chính nhanh chóng hao hụt. Bản mệnh nên cân nhắc tìm thêm công việc tay trái để cải thiện thu nhập.

Tình cảm: Vận trình tình duyên hòa hợp. Bạn và đối phương có nhiều cơ hội ở bên nhau và ngày càng yêu thương, gắn bó. Những bạn độc thân sẽ sớm tìm được người phù hợp nhờ vào sự giới thiệu của bạn bè.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) 3 con giáp có “Tài lộc hư hao” gặp nhiều khó khăn, vận trình công việc trắc trở, tiền bạc yếu kém. Tuổi Tý gặp mệnh Tuyệt Vận nên thua lỗ nặng nề. - Ảnh 2

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) Tỷ Kiên ngăn trở, người tuổi Sửu cần chú ý đến chuyện kết giao với bạn bè, tránh xa những người mang lại ảnh hưởng tiêu cực

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) Tỷ Kiên ngăn trở, người tuổi Sửu cần chú ý đến chuyện kết giao với bạn bè, tránh xa những người mang lại ảnh hưởng tiêu cực đến mình trong ngày hôm nay. Kẻ nịnh nọt bạn có thể là kẻ đang ngấm ngầm muốn chiếm lợi từ bạn.

Tốt nhất, bạn chớ nên tin người quá đáng, việc gì mình tự làm được thì nên chủ động làm cho tốt. Ngoài ra, bạn cũng chớ nên chạy theo xu hướng của đám đông, cần biết điểm mạnh của mình là gì để giữ vững và phát huy.
  
Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ Thần và hướng Nam để gặp Tài Thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn. 

Tuổi Mão 

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) 3 con giáp có “Tài lộc hư hao” gặp nhiều khó khăn, vận trình công việc trắc trở, tiền bạc yếu kém. Tuổi Tý gặp mệnh Tuyệt Vận nên thua lỗ nặng nề. - Ảnh 3

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận trình tổng thể sa sút, bạn nhạy cảm hơn và dễ bị tổn thương. 

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán đúng 11h10 phút trong ngày (4/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận trình tổng thể sa sút, bạn nhạy cảm hơn và dễ bị tổn thương. 

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay bình thường, dại khờ chờ đợi chưa chắc đã có kết quả.

Công việc: Công việc hôm nay ở mức trung bình, ít thay đổi và ít kỳ vọng, nên xem lại mục tiêu của bản thân. 

Tài lộc: Sa sút, dễ hao tài tốn của vì hành động bốc đồng, đừng sợ miệng đời, bạn phải tỉnh táo. 

Sức khỏe: Nên ăn nhiều rau củ quả, không nên kén ăn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (3-4/12/2022) 3 con giáp "Vận tài khí soi chiếu" thời cơ làm giàu, tài lộc dồi dào, sự nghiệp lên hương Tam Hội cục diện nhập cục tuổi Hợi nâng tầm sự nghiệp.

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (3-4/12/2022) 3 con giáp "Vận tài khí soi chiếu" thời cơ làm giàu, tài lộc dồi dào, sự nghiệp lên hương Tam Hội cục diện nhập cục tuổi Hợi nâng tầm sự nghiệp.

Vận trình sáng ngày (3-4/12/2022) 3 con giáp có công việc với nhiều cơ hội phát triển, tiền tài không thiếu. Thời điểm thích hợp để 3 con giáp này khẳng định bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà