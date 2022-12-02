Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (3-4/12/2022) 3 con giáp "Vận tài khí soi chiếu" thời cơ làm giàu, tài lộc dồi dào, sự nghiệp lên hương Tam Hội cục diện nhập cục tuổi Hợi nâng tầm sự nghiệp.

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 08:46

Vận trình sáng ngày (3-4/12/2022) 3 con giáp có công việc với nhiều cơ hội phát triển, tiền tài không thiếu. Thời điểm thích hợp để 3 con giáp này khẳng định bản thân.

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (3-4/12/2022) 3 con giáp 'Vận tài khí soi chiếu' thời cơ làm giàu, tài lộc dồi dào, sự nghiệp lên hương Tam Hội cục diện nhập cục tuổi Hợi nâng tầm sự nghiệp. - Ảnh 1

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (3-4/12/2022) Tam Hội cục diện giúp cho vận trình công việc của tuổi Hợi khá tiến triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (3-4/12/2022) Tam Hội cục diện giúp cho vận trình công việc của tuổi Hợi khá tiến triển. Bạn nhận được nhiều hợp đồng kinh doanh mới khi có nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ hay mua hàng.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Bản mệnh nhận được nhiều nguồn thu mới từ công việc kinh doanh của mình. Bạn có thể không cần quá lo lắng về tài chính như thời gian trước nhưng cũng đừng vì thế mà tiêu dùng hoang phí.

Tình cảm: Vận trình tình duyên ấm áp. Bản mệnh nhận được sự quan tâm vô điều kiện của đối phương nên sau một ngày làm việc mệt mỏi bạn như được tiếp thêm năng lượng. Khi ở bên nhau, cả hai đều cảm nhận được sự bình yên.

Tuổi Thân

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (3-4/12/2022) 3 con giáp 'Vận tài khí soi chiếu' thời cơ làm giàu, tài lộc dồi dào, sự nghiệp lên hương Tam Hội cục diện nhập cục tuổi Hợi nâng tầm sự nghiệp. - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (3-4/12/2022)  Bán Hợp che chở, nhân duyên vượng rất thích hợp để người tuổi Thân xúc tiến

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (3-4/12/2022)  Bán Hợp che chở, nhân duyên vượng rất thích hợp để người tuổi Thân xúc tiến, đẩy mạnh các mối hợp tác xã giao. Bạn có thể nhân cơ hội này để bàn chuyện làm ăn. Con giáp này vốn là người biết giữ chữ tín, nói được làm được, khách hàng luôn tin tưởng nên vận may cứ tự tìm đến mà thôi. 

Phương diện tài lộc của Thân đang rất rộng mở, tiền bạc sinh sôi nảy nở đầy nhà. Nguồn thu này chủ yếu đến từ công việc chính đang tiến triển vượt bậc, tuy nhiên hãy thận trọng khi tiêu pha, đừng hoang phí mà nên để dành một phần để tiết kiệm và tái đầu tư nhé.

Ngũ hành tương sinh nên tình cảm lứa đôi phát triển hài hòa, có thể tính chuyện hôn nhân lâu dài. Người độc thân cũng có hi vọng tìm được người phù hợp, mối quan hệ đôi bên rất khả quan chỉ cần bạn tích cực thể hiện mình, cho bản thân cơ hội mà thôi.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (3-4/12/2022) 3 con giáp 'Vận tài khí soi chiếu' thời cơ làm giàu, tài lộc dồi dào, sự nghiệp lên hương Tam Hội cục diện nhập cục tuổi Hợi nâng tầm sự nghiệp. - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (3-4/12/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đang trên đà tăng tiến, gặp được bạn tốt là điều vô cùng hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào đúng 8h00 phút sáng ngày (3-4/12/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất đang trên đà tăng tiến, gặp được bạn tốt là điều vô cùng hạnh phúc.

Tình duyên: Đào hoa nở rộ, cảm thấy thật tuyệt khi được yêu thương.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay ở mức trung bình, làm việc dưới khả năng của mình dễ sinh ra lười biếng.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay được cải thiện, cơ hội nhận được phần thưởng hoặc may mắn bất ngờ là rất lớn.

Sức khỏe: Tăng cao, hãy ngâm chân trước khi đi ngủ, sẽ ngủ ngon hơn. 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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