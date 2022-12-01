Tử vi dự báo 98% trong ngày (2/12/2022) 3 con giáp "Lộc Phát ngất trời" sự nghiệp trên đà thăng tiến, Cát Tinh hậu thuẫn làm gì cũng trót lọt, tiền bạc chất đóng. Thương Quan giúp tuổi Tuất thay vận đổi đời.

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 10:54

Vận trình trong ngày (2/12/2022) 3 con giáp nhận được công việc tốt, cơ hội tốt, hợp tác dự án tốt, kiểm tra đánh giá tốt, xin việc thuận lợi, có thể được quý nhân quan tâm giúp đỡ khi đi tìm việc.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo 98% trong ngày (2/12/2022) 3 con giáp 'Lộc Phát ngất trời' sự nghiệp trên đà thăng tiến, Cát Tinh hậu thuẫn làm gì cũng trót lọt, tiền bạc chất đóng. Thương Quan giúp tuổi Tuất thay vận đổi đời. - Ảnh 1

Tử vi dự báo 98% trong ngày (2/12/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Tuất khá tốt. Thương Quan giúp bản mệnh hoàn thành công việc nhanh chóng

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 98% trong ngày (2/12/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Tuất khá tốt. Thương Quan giúp bản mệnh hoàn thành công việc nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, con giáp này luôn giữ mối quan hệ hòa nhã với đồng nghiệp nên khi gặp khó khăn họ đều sẵn sàng giúp đỡ.

Tài vận: Vận trình tài lộc ổn định. Bản mệnh khá giỏi trong vấn đề quản lý chi tiêu của mình nên dù không có nhiều khoản thu bạn vẫn có thể sử dụng tiền một cách hiệu quả. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên kém may mắn. Con giáp này trải qua nhiều mối quan hệ không trọn vẹn trong quá khứ khiến bạn rất khó mở lòng. Tuy nhiên, đến khi có người làm bạn rung động thì họ đã có bến đỗ riêng.

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo 98% trong ngày (2/12/2022) 3 con giáp 'Lộc Phát ngất trời' sự nghiệp trên đà thăng tiến, Cát Tinh hậu thuẫn làm gì cũng trót lọt, tiền bạc chất đóng. Thương Quan giúp tuổi Tuất thay vận đổi đời. - Ảnh 2

Tử vi dự báo 98% trong ngày (2/12/2022) thấy rằng tháng cuối năm, người tuổi Hợi dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình, từ đó xác định được con đường chính xác.

Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tử vi dự báo 98% trong ngày (2/12/2022) thấy rằng tháng cuối năm, người tuổi Hợi dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình, từ đó xác định được con đường chính xác.

 

Với tính cách hài hòa, cởi mở, bạn cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tháng này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. 

 

Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức.

 

Cát tinh đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho con giáp này. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài thì bạn nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. 

 

Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong tháng này. Nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. 

 

Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhận nhiều khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như bạn.

 

Người độc thân tự tin thể hiện cá tính, thu hút mọi người xung quanh bởi lối hành xử duyên dáng cũng như tính cách hài hước nhưng không kém phần tinh tế của mình. Nếu phải lòng ai đó, bản mệnh hãy tìm cách kéo gần mối quan hệ với đối phương.

 

Với người đã có đôi có cặp, bạn biết trân trọng hạnh phúc mình đang có nên luôn ân cần chăm sóc nửa kia. Đối phương ắt hẳn cũng sẽ cảm nhận được và dành cho bạn một tình cảm tương tự.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo 98% trong ngày (2/12/2022) 3 con giáp 'Lộc Phát ngất trời' sự nghiệp trên đà thăng tiến, Cát Tinh hậu thuẫn làm gì cũng trót lọt, tiền bạc chất đóng. Thương Quan giúp tuổi Tuất thay vận đổi đời. - Ảnh 3

Tử vi dự báo 98% trong ngày (2/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu khéo léo trong việc xã giao với mọi người xung quanh nên công việc cũng được hỗ trợ ít nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 98% trong ngày (2/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu khéo léo trong việc xã giao với mọi người xung quanh nên công việc cũng được hỗ trợ ít nhiều.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay kém đi, khả năng cao bị lừa gạt tình cảm, nên tỉnh táo hơn. 

Công việc: Mọi thứ đều có quy trình, có các bộ phận và liên kết, bạn không thể trì hoãn công việc làm ảnh hưởng đến người khác được.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay tăng cao, được sự hỗ trợ của cha mẹ có thể thay đổi áp lực tài chính. 

Sức khỏe: Sức khỏe hôm nay ở mức trung bình, thiếu ngủ và thiếu năng lượng.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà