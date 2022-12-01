Tử vi dự đoán vào 7h8 phút sáng ngày (2/12/2022) 3 con giáp “Ra cửa thấy quý nhân” Cát Tinh trước nhà, tài lộc cả ngày thu về mỏi tay, sự nghiệp trên đà vượng tiến, 99% đầu tư thắng lớn thu lợi nhân đôi.

Tử vi dự đoán vào 7h8 phút sáng ngày (2/12/2022) vận trình công việc của tuổi Mão khá thuận lợi. Con giáp này được cục diện Tam Hợp tương trợ

Tài vận: Vận trình tài lộc có nhiều khởi sắc. Bạn nhận được thêm nhiều lời mời hợp tác mới nên không cần lo lắng về tài chính. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần lưu ý cân bằng mọi việc để đảm bảo hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ do mình đảm nhiệm.

Tử vi dự đoán vào 7h8 phút sáng ngày (2/12/2022) vận trình công việc của tuổi Mão khá thuận lợi. Con giáp này được cục diện Tam Hợp tương trợ nên làm mọi việc diễn ra đúng dự liệu. Bản mệnh có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai nên chỉ cần tập trung phát triển năng lực bản thân sẽ nhanh chóng đạt được thành tựu như mong đợi.

Tình cảm: Vận trình tình duyên có tín hiệu khởi sắc. Cục diện Ngũ hành tương sinh giúp bạn và nửa kia có được sự thấu hiểu và yêu thương nhau vô điều kiện. Bản mệnh cảm nhận được rằng đối phương là định mệnh của mình, dù gặp khó khăn hay có niềm vui nào bạn cũng đều muốn chia sẻ với họ đầu tiên.

Tuổi Tị

Có những thời điểm bạn sẽ được quý nhân bất ngờ xuất hiện chỉ cho bạn một hướng đi, hãy luôn tập trung chú ý và khiêm tốn lắng nghe, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào 7h8 phút sáng ngày (2/12/2022) Khi nhiều khó khăn ập tới trước mắt, người tuổi Tị nên học cách lên kế hoạch làm việc khoa học, như vậy thì bạn có thể giải quyết từng công việc một cách tuần tự mà không thấy bối rối, lạc mất phương hướng.

Bên cạnh đó, bạn không nhất thiết phải cố gắng làm mọi việc một mình. Nếu cảm thấy nhiệm vụ quá sức, bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Có những thời điểm bạn sẽ được quý nhân bất ngờ xuất hiện chỉ cho bạn một hướng đi, hãy luôn tập trung chú ý và khiêm tốn lắng nghe, bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán vào 7h8 phút sáng ngày (2/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi có những cơ hội may mắn về sự giàu có. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán vào 7h8 phút sáng ngày (2/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi có những cơ hội may mắn về sự giàu có.

Tình duyên: Hôm nay đường tình duyên tốt, dễ gặp được người khác giới nhiệt tình, sẵn sàng thay đổi vì mình, dễ thu hút lẫn nhau.

Công việc: Bạn đang ở trạng thái tương đối thoải mái trong sự nghiệp, có thể tận dụng cơ hội này để cải thiện bản thân và đạt thêm một vài chứng chỉ, điều này sẽ tăng cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tài lộc: Tài vận khá tốt, nếu ngoài công việc thường ngày, người có tài còn có thể làm thêm một số hoạt động bên lề đầu tư thì sẽ thu được kết quả tốt trong ngày hôm nay.

Sức khỏe: Bình thường, nghỉ ngơi điều độ hơn là được.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.