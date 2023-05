Tử vi dự đoán đúng 8h03 phút ngày (2/12/2022) 3 con giáp "Mở cửa đón lộc trời ban" Quý nhân chiếu cố, vận may soi sáng, tiền tài kéo về túi. Tuổi Tuất được Thực Thần che chở sự nghiệp phát đạt.

Tài vận: Vận trình tài lộc ổn định. Bạn có những khoản dự trù cho cá nhân nên dù trong thời gian thất nghiệp vẫn có thể đảm bảo khả năng chi trả cho những nhu cầu cần thiết. Bản mệnh có thể nhận thêm công việc tự do để tăng thu nhập trong thời gian chờ bắt đầu công việc chính thức mới.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không có nhiều biến chuyển. Bạn và đối phương đều đang tập trung cho sự nghiệp nên không có nhiều thời gian dành cho nhau. Mặc dù vậy, cả hai vẫn luôn quan tâm và động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán đúng 8h03 phút ngày (2/12/2022) Chính Tài đại diện cho tài lộc của con giáp tuổi Dậu đang gia tăng, bạn thấy rõ được số tiền của mình đang ngày một nhiều lên sau một thời gian không ngừng tích lũy. Cho dù thu nhập không tăng đáng kể nhưng làm tốt việc tiết kiệm nên bạn cảm thấy rất an tâm.



Hỏa - Kim xung khắc cho thấy sức khỏe không tốt, bạn nên lưu ý trong môi trường sinh hoạt đời thường, nhằm tránh sức khoẻ ảnh hưởng. Nhiều khả năng bạn sẽ mất một khoản nhỏ cho việc điều trị y tế.

Theo Lịch Vạn Niên, hôm nay là ngày 27/6/2021 dương lịch là ngày Can Bính: Ngày can Bính không trị bệnh ở vai. Do đó, bản mệnh lưu ý tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay.

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán đúng 8h03 phút ngày (2/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn khá tốt, sự may mắn về tài lộc sẽ được phản ánh trong công việc.

Tình duyên: Hãy tự tin hơn, đừng luôn nghi ngờ sức hấp dẫn của bản thân và đừng đặt câu hỏi về tình cảm của đối phương dành cho bạn.

Công việc: Chủ động trong mọi việc, có thể tích cực giúp đỡ đồng nghiệp và lãnh đạo giải quyết khó khăn, được mọi người ưu ái, ngày càng trở nên quan trọng trong tập thể.

Tài lộc: Vận tài chính hôm nay thể hiện qua công việc, hôm nay bạn làm việc khá tốt, gây ấn tượng với sếp, có kỳ vọng được thăng chức, tăng lương.

Sức khỏe: Cẩn thận viêm họng, trời lạnh đừng uống nước đá, nước trong tủ lạnh.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.