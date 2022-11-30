Tử vi dự báo trong ngày (30/11/2022) 3 con giáp "Đụng chạm Thái Tếu" làm ăn sa sút, tiền tài nhỏ giọt, tiền vô không có tiền ra ào vào, tài lộc kém sắc. Tuổi Sửu lơ là công việc dễ bị khiển trách.

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 07:42

Vận trình trong ngày (30/11/2022) không thuận lợi trong công việc. Dưới tác động của cục diện Tương hại nên bạn làm gì cũng gặp rắc rối.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo trong ngày (30/11/2022) 3 con giáp 'Đụng chạm Thái Tếu' làm ăn sa sút, tiền tài nhỏ giọt, tiền vô không có tiền ra ào vào, tài lộc kém sắc. Tuổi Sửu lơ là công việc dễ bị khiển trách. - Ảnh 1

Tử vi ngày mới cho thấy vận trình công việc của tuổi Sửu gặp Thương Quan chiếu mệnh nên bạn không có sự tập trung

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới cho thấy vận trình công việc của tuổi Sửu gặp Thương Quan chiếu mệnh nên bạn không có sự tập trung cần thiết cho công việc. Điều này khiến cho bản mệnh không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao và bị khiển trách.

Tài vận: Vận trình tài lộc sa sút. Bản mệnh không có nhiều nguồn thu mới, đồng thời, những dự án đang triển khai xảy ra nhiều vấn đề ngoài dự tính nên không thể nhận được thù lao đúng hạn. Đây chính là hậu quả của việc bạn không đặt tâm trí của mình vào công việc.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không được hòa thuận. Bạn và đối phương có nhiều lời nói ra nhưng không suy nghĩ cẩn trọng khiến nhau bị tổn thương. Hai bạn nên điều chỉnh lại cách cư xử của mình nếu không muốn mối quan hệ dần đi vào bế tắc không thể cứu vãn.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo trong ngày (30/11/2022) 3 con giáp 'Đụng chạm Thái Tếu' làm ăn sa sút, tiền tài nhỏ giọt, tiền vô không có tiền ra ào vào, tài lộc kém sắc. Tuổi Sửu lơ là công việc dễ bị khiển trách. - Ảnh 2

Tử vi dự báo trong ngày (30/11/2022) Mão Ngọ Tương Phá khiến con giáp tuổi Mão cảm thấy đuối sức, không muốn cố gắng nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (30/11/2022) Mão Ngọ Tương Phá khiến con giáp tuổi Mão cảm thấy đuối sức, không muốn cố gắng nữa. Đừng quên rằng có nhiều cách khác nhau để bạn có thể giải thích mọi thứ, bạn có thể nói một lần vào dừng lại, chờ thời điểm khác để nói lại nếu lúc này họ cố tình không hiểu.

Ngay cả những công việc nhỏ nhặt cũng có thể mang lại cho tuổi Mão thật nhiều niềm vui và tiếng cười ngày Chính Ấn che chở như hôm nay. Thế nên bạn hãy dành thời gian và nhiệt huyết cho chúng, bạn sẽ thấy kết quả mang lại thật đáng hài lòng.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện mối quan hệ với người thân trong gia đình. Thậm chí, một cuộc gặp gỡ vui vẻ với mọi người trong ngày hôm nay cũng giúp bạn tháo gỡ được nhiều vấn đề tồn đọng trước đây. 

Tuổi Dần 

Tử vi dự báo trong ngày (30/11/2022) 3 con giáp 'Đụng chạm Thái Tếu' làm ăn sa sút, tiền tài nhỏ giọt, tiền vô không có tiền ra ào vào, tài lộc kém sắc. Tuổi Sửu lơ là công việc dễ bị khiển trách. - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong ngày (30/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần không tốt, nhiều cơ hội kiếm tiền bị người khác chiếm trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong ngày (30/11/2022)  của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần không tốt, nhiều cơ hội kiếm tiền bị người khác chiếm trước.

Tình duyên: Biết cách tạo bất ngờ cho người yêu và mang lại cho nửa kia cảm giác an toàn nên mối quan hệ gần đây luôn trong tình trạng nóng lên.

Công việc: Hơi bối rối và mất phương hướng, không biết mình muốn gì, thụ động hơn trong công việc và ít động lực hơn.

Tài lộc: Đễ bị người khác vay mượn, tiền đã cho vay khó lấy lại được, về cơ bản là không tốt.

Sức khỏe: Chú ý nghỉ ngơi đúng giờ, đừng làm việc quá sức.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự đoán 93% đúng 11h16 phút ngày (30/11/2022) 3 con giáp ra cửa gặp quý nhân "Ngọc Hoàng trao vàng gửi bạc", tiền tài đầy túi, sự nghiệp thăng hoa. Chính Quan hậu thuẫn tuổi Tý làm gì cũng thuận

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Vận trình may mắn trong ngày (30/11/2022) 3 con giáp được Thực Thần nâng đỡ nên làm ăn có lộc, buôn bán đắt hàng, xuất ngoại thành công.

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