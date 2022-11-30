Tử vi dự báo vào 18h17 phút chiều ngày (1/12/2022) 3 con giáp "Thu hút vượng khí" ân trên dẫn lối, tiền tài ùa về, sự nghiệp tăng vọt, ân trên dẫn lối.

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 07:01

Vận trình tài lộc 3 con giáp dưới đây trong chiều ngày (1/12/2022) đón nhận nhiều tin vui, thăng hạng sự nghiệp, tiền tài tăng cấp .

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo vào 18h17 phút chiều ngày (1/12/2022) 3 con giáp 'Thu hút vượng khí' ân trên dẫn lối, tiền tài ùa về, sự nghiệp tăng vọt, ân trên dẫn lối. - Ảnh 1

Tử vi dự báo vào 18h17 phút chiều ngày (1/12/2022) trong ngày có Thiên Tài che chở, tuổi Hợi đón nhiều tín hiệu tích cực ở phương diện tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 18h17 phút chiều ngày (1/12/2022) trong ngày có Thiên Tài che chở, tuổi Hợi đón nhiều tín hiệu tích cực ở phương diện tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nâng cao thu nhập. Không chỉ làm tốt những đầu việc đang theo, bạn còn kiêm nhiệm thêm những công việc mới hoặc mở rộng hơn các dự án đầu tư, nhờ vậy mà tiền tài rủng rỉnh hơn.

 Nhìn chung cát khí tới trong hôm nay giúp bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả với hiệu suất cao. Bạn hoàn thành hầu hết mọi công việc, gây ấn tượng tốt với cấp trên, nhờ vậy mà khoảng cách tiến tới mục tiêu được rút ngày lại, sự nghiệp cải thiện đáng kể.

 Tuy nhiên, chuyện tình cảm tồn tại nhiều khúc mắc khiến bạn chưa thể an tâm. Với người độc thân, tình yêu cho đi mà không được đáp lại khiến bạn không khỏi u sầu. Dù vậy, bạn cũng không nên chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực đó quá lâu, hãy học cách yêu thương bản thân nhiều hơn.

Tuổi Dần 

Tử vi dự báo vào 18h17 phút chiều ngày (1/12/2022) 3 con giáp 'Thu hút vượng khí' ân trên dẫn lối, tiền tài ùa về, sự nghiệp tăng vọt, ân trên dẫn lối. - Ảnh 2

Tử vi dự báo vào 18h17 phút chiều ngày (1/12/2022) cho thấy người tuổi Dần vận thế tốt hơn, năng lực tốt thì phải thể hiện, đừng lãng phí.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 18h17 phút chiều ngày (1/12/2022) cho thấy người tuổi Dần vận thế tốt hơn, năng lực tốt thì phải thể hiện, đừng lãng phí.

Tình duyên: Thực ra trong tình yêu các bạn không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần chú ý quan tâm đến cảm xúc đối phương, không làm trái lương tâm là được.

Công việc: Mạnh dạn đấu tranh cho những gì bạn muốn, hiểu sâu sắc rằng nếu bạn không tranh giành cơ hội thì đó là của người khác.

Tài lộc: Có thể có sự thuyên chuyển nhân sự, thăng chức, tăng lương.

Sức khỏe: Khá ổn, chú ý cân bằng dinh dưỡng, bớt ăn đồ muối chua.

 Tuổi Tý 

Tử vi dự báo vào 18h17 phút chiều ngày (1/12/2022) 3 con giáp 'Thu hút vượng khí' ân trên dẫn lối, tiền tài ùa về, sự nghiệp tăng vọt, ân trên dẫn lối. - Ảnh 3

Tử vi dự báo vào 18h17 phút chiều ngày (1/12/2022) vận trình sự nghiệp của tuổi Tý toại theo ý nguyện.  Con đường sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra hanh thông tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 18h17 phút chiều ngày (1/12/2022) vận trình sự nghiệp của tuổi Tý toại theo ý nguyện.  Con đường sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra hanh thông tốt đẹp. Người tuổi này may mắn được làm việc trong lĩnh vực mà mình yêu thích nên có thể phát huy toàn bộ năng lực bản thân. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Việc phát huy triệt để khả năng kiếm tiền trong ngày hôm nay giúp con giáp này có được nguồn thu nhập vượt ngoài mong đợi. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển khả quan. Người độc thân tìm được người ưng ý qua sự giới thiệu của bạn bè. Người đã kết hôn có cuộc sống vợ chồng viên mãn nhờ sự vun vén tình cảm của cả hai. 

 

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Cát tinh phù trợ, 3 con giáp thành công bất ngờ, tình duyên thắm sắc trong tuần này (28/11-4/12)

Cát tinh phù trợ, 3 con giáp thành công bất ngờ, tình duyên thắm sắc trong tuần này (28/11-4/12)

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn tuần này (28/11-4/12). Bạn nắm bắt được cơ hội để bứt phá vươn lên, gặt hái thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp Tử vi hàng ngày Tử vi ngày hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông