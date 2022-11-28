Tử vi 4 ngày tới (29/11 - 2/12), 3 con giáp càng cố gắng càng có được thành công viên mãn, tài lộc hanh thông, cuộc sống lên hương thấy rõ, vận trình hưởng đủ mọi vinh quang phú quý

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 16:19

Tử vi 4 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài giúp đỡ, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, làm đâu thắng đó, vận trình thuận lợi, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Thân

Trong khoảng thời gian vừa qua, người tuổi Thân phạm Thái Tuế. Phương tiện đi lại gặp nhiều bất lợi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ như ý muốn. Đôi khi, áp lực nặng nề từ công việc - tài chính khiến bạn dễ cảm thấy chán nản. Vì sợ đau khổ, hoặc muốn từ bỏ, bỏ cuộc.

Tuy nhiên, mọi chuyện sắp tới sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực cho con giáp này. Tử vi 4 ngày tới cho biết công việc của tuổi Thân hứa hẹn có được nhiều cát tinh che chở, nhiều cơ hội gặp quý nhân, trăm sự thuận lợi. Sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, vì thế Thân cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Đường kinh doanh bình ổn, dự án phát triển thuận lợi. 

Thu nhập tiền lương của bạn sẽ được cải thiện và bạn sẽ nhận được mức thù lao mong muốn. Ngoài ra, việc chịu khó lắng nghe lời khuyên của những người  có kinh nghiệm cùng quá trình tích luỹ của bạn trong học tập, nhận thức sẽ mang lại cho bạn rất nhiều tài lộc từ đầu tư và quản lý tài chính. Tuy nhiên, bạn nên chi tiêu hợp lý.

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Tuy nhiên, mọi chuyện sắp tới sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực cho con giáp này. Tử vi 4 ngày tới cho biết công việc của tuổi Thân hứa hẹn có được nhiều cát tinh che chở, nhiều cơ hội gặp quý nhân, trăm sự thuận lợi. Sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, vì thế Thân cần chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Đường kinh doanh bình ổn, dự án phát triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán đúng 4 ngày tới đây con đường hậu vận của người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội. Thần Tài giúp đỡ nên họ sẽ có khoảng thời gian tràn đầy hy vọng. Với những dự án đang ấp ủ, tuổi Mão đừng chần chờ gì nữa mà hãy nhanh chóng bắt tay vào thực hiện.

Trong khoảng thời gian này, các doanh nhân tuổi Mão sẽ có một khởi đầu tốt. Bạn cũng sẽ được nhiều người ủng hộ để giúp cho con đường khởi nghiệp của bạn trở nên suôn sẻ hơn. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ gặp may mắn trong sự nghiệp, làm việc một cách hiệu quả hơn và giành được sự công nhận của sếp với thành tích cá nhân xuất sắc.

Thời gian tới, những khó khăn, gian khổ sẽ dần tan. Tuổi Mão hãy chuẩn bị tâm thế để đón vận may và tận hưởng thành quả mà mình đã nỗ lực để có được. 

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Trong khoảng thời gian này, các doanh nhân tuổi Thân sẽ có một khởi đầu tốt. Bạn cũng sẽ được nhiều người ủng hộ để giúp cho con đường khởi nghiệp của bạn trở nên suôn sẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, bước vào năm 2022 vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 4 ngày tới đây cho biết con giáp  may mắn được Thần tài trợ giúp, lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Nhất là những người tuổi Sửu làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Những người làm việc trong các lĩnh vực khác cũng sẽ có được kết quả tốt, thậm chí ngoài sự mong đợi của họ.

Tuy nhiên, cũng cần nên thận trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc nhằm tránh rủi ro không đáng có nhé. 

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 4 ngày tới đây cho biết con giáp  may mắn được Thần tài trợ giúp, lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Nhất là những người tuổi Sửu làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, việc làm ăn ngày càng phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai (29/11/2022) có tới 3 con giáp may mắn được quý nhân giúp đỡ, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến dữ dội, vận trình phía trước trải đầy may mắn, suôn sẻ.

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