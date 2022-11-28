Đúng 11h trưa mai (29/11/2022), 3 con giáp chính thức hết khổ, trúng số dễ như chơi, tiền về như nước, sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 14:38

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai (29/11/2022) có tới 3 con giáp may mắn được quý nhân giúp đỡ, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến dữ dội, vận trình phía trước trải đầy may mắn, suôn sẻ.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán đúng 11h trưa mai (29/11/2022) cho biết con đường hậu vận của Người tuổi Ngọ xán lạn đủ đường nhờ có sự tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.. Cụ thể, công việc có được sự tín nhiệm lớn từ sếp và được đồng nghiệp ủng hộ nhiệt tình trong thời gian tới, thậm chí nếu làm tốt con giáp này còn có thể thăng tiến cả về chức vụ lẫn tăng lương trong nay mai. 

Ngoài ra công việc kinh doanh cũng có gặp vô cùng vượng phát, các dự án đầu tư vốn tưởng chừng như đang rơi vào bế tắc đều sẽ được giải quyết nhanh chóng, quý nhân nâng đỡ kiếm về khoản tiền tương đối khổng lồ. 

Dẫu vậy bản thân con giáp này cũng nên dành thời gian cho gia đình và người thân của mình, đừng vì ham công tiếc việc mà khiến cho những người yêu mến bạn phải cảm thấy tổn thương. 

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Ngoài ra công việc kinh doanh cũng có gặp vô cùng vượng phát, các dự án đầu tư vốn tưởng chừng như đang rơi vào bế tắc đều sẽ được giải quyết nhanh chóng, quý nhân nâng đỡ kiếm về khoản tiền tương đối khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường là mẫu ngườ nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường trong hầu hết mọi việc. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên, cũng chính vì đức tính này mà trong công việc hay bất cứ lĩnh vực nào họ cũng đều có được sự yêu mến từ đồng nghiệp.

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (29/11/2022) cho biết đây là khoảng thời gian thuận lợi nhất cho tuổi Tỵ trong con đường phát triển sự nghiệp. Cụ thể, người làm công ăn lương được Chính Quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh, buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do Chính Tài cát thần tương trợ.

Dẫu vậy, sức khỏe cũng là điều đáng để bản mệnh phải lưu tâm trong thời gian tới khi những căn bệnh được hình thành do tập tính thức khuya làm việc của Tỵ đang bắt đầu ngày một nghiêm trọng hơn. 

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (29/11/2022) cho biết đây là khoảng thời gian thuận lợi nhất cho tuổi Tỵ trong con đường phát triển sự nghiệp. Cụ thể, người làm công ăn lương được Chính Quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường tài năng, nhãn quan tinh tường, đồng thời hết mực tốt bụng, bao dung và nhân hậu. Cũng chính vì sở hữu đức tính tốt này mà họ luôn có được nhiều mối quan hệ tốt đẹp và sẵn sàng giúp đỡ Mão mỗi khi rơi vào trường hợp khó khăn. 

Đúng 11h trưa mai (29/11/2022) cho biết con đường tương lai của tuổi Mão sẽ đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, yên ổn vì kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiến triển nhịp nhàng theo dự kiến của họ. Ngoài ra với sự giúp đỡ của quý nhân, Mão nhanh chóng nắm được đường đi cụ thể để thăng tiến trong sự nghiệp. 

Chính Tài chiếu mệnh, con giáp may mắn không quá lo lắng về tiền bạc. Thách thức và cơ hội song hành, bản mệnh vẫn thu về nhiều lợi nhuận. Có điều, tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu. Với việc phụ trợ hoặc đầu tư tay ngang, vận khí chưa tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao, nên thận trọng cân nhắc.

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Đúng 11h trưa mai (29/11/2022) cho biết con đường tương lai của tuổi Mão sẽ đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, yên ổn vì kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiến triển nhịp nhàng theo dự kiến của họ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi 10 ngày tới (29/11 - 8/12), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99% 3 con giáp sở hữu lộc trúng số độc đắc, sự nghiệp chạm đỉnh, tài lộc vượng phát, cuộc sống càng chăm chỉ càng có được hạnh phúc

Tử vi 10 ngày tới (29/11 - 8/12), Thần Đồng tiên tri dự đoán đúng 99% 3 con giáp sở hữu lộc trúng số độc đắc, sự nghiệp chạm đỉnh, tài lộc vượng phát, cuộc sống càng chăm chỉ càng có được hạnh phúc

Tử vi 10 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn sắp tới trúng số tiền tỷ, sắp tới sắm nhà, xe hơi dễ như chơi, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tài lộc vượng phát khó ai sánh bằng.

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