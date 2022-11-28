Tử vi 2 ngày cuối tháng 11/2022, 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, trúng số như chơi, sự nghiệp thành công viên mãn, tài lộc hanh thông, vận trình may mắn vượng phát

Tử vi dự đoán trong khoảng thời gian tới đây tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành.

Trời sinh những người tuổi Mùi sống luôn kiệm lời và cẩn thận, đầy kiên nhẫn và kiên cường hơn trong mọi việc. Con giáp này, chưa bao đánh mất sự mất tự tin trong cuộc sống hay để bản thân đi lạc đường, họ luôn nắm bắt được là mình nên làm gì, vì thế nên đường tài lộc ngày càng tốt.

Cụ thể với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển.

Đặc biệt tử vi 2 ngày tới cho biết con giáp này sẽ đón vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước.

Đặc biệt tử vi 2 ngày tới cho biết con giáp này sẽ đón vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp cho biết người tuổi Tỵ là con giáp có nhiều ham muốn, tham vọng. Trong công việc họ tập trung cao độ, có chí tiến thủ và thích thể hiện năng lực của bản thân. Tuổi Tỵ thích hợp với những công việc lao động trí óc, đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận logic, sáng tạo.

Tử vi dự đoán 2 ngày cuối cùng của tháng 11/2022 cho biết tuổi Tý sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa. Cụ thể, sự nghiệp có bước nhảy vọt đáng kể nhờ luôn làm việc chăm chỉ, hòa thuận nên họ được ban lãnh đạo đánh giá cao và giao phó cho nhiều dự án quan trọng, qua đó có được cơ hội ngàn vàng để thăng tiến.

Đặc biệt đường tài lộc vượng phát, các dự án kinh doanh phát triển vững mạnh giúp bản thân Tý kiếm về số tiền cực khủng.

Tử vi dự đoán 2 ngày cuối cùng của tháng 11/2022 cho biết tuổi Tý sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa. Cụ thể, sự nghiệp có bước nhảy vọt đáng kể nhờ luôn làm việc chăm chỉ, hòa thuận nên họ được ban lãnh đạo đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chỉ 2 ngày nữa thôi, con đường hậu vận của người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông hơn bao giừo hết khi con giáp này, có thể đạt được ước mơ lớn bấy lâu nay ấp ủ. Con đường công danh sự nghiệp rộng mở, Dần sẽ không còn gặp nhiều trắc trở như trước nữa.

Thay vào đó, dựa vào sự nỗ lực của bản thân và may mắn, bản mệnh sẽ có được chỗ đứng vững chắc tại nơi làm việc, ngày càng có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Chỉ cần dám nghĩ, dám làm, con giáp tuổi Dần có thể bứt phá trên con đường mới đầy rạng rỡ.

Ngoài ra những dự án đầu tư bên ngoài cũng phát triển rất tốt khi có quý nhân kề bên dẫn lối, qua đó giúp cho con giáp này thu về số tiền kếch xù. Lưu ý, trong thời gian này dù có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà.

Thay vào đó, dựa vào sự nỗ lực của bản thân và may mắn, bản mệnh sẽ có được chỗ đứng vững chắc tại nơi làm việc, ngày càng có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Chỉ cần dám nghĩ, dám làm, con giáp tuổi Dần có thể bứt phá trên con đường mới đầy rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

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