Tử vi 2 ngày cuối tháng 11/2022, 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, trúng số như chơi, sự nghiệp thành công viên mãn, tài lộc hanh thông, vận trình may mắn vượng phát

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 11:38

Tử vi 2 ngày tới cho biết sẽ có tới 3 con giáp may mắn được thoát nạn tam tai, sở hữu vận độc đắc, cuộc sống lên hương thấy rõ, sự nghiệp thăng tiến, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi sống luôn kiệm lời và cẩn thận, đầy kiên nhẫn và kiên cường hơn trong mọi việc. Con giáp này, chưa bao đánh mất sự mất tự tin trong cuộc sống hay để bản thân đi lạc đường, họ luôn nắm bắt được là mình nên làm gì, vì thế nên đường tài lộc ngày càng tốt.

Tử vi dự đoán trong khoảng thời gian tới đây tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành.

Đặc biệt tử vi 2 ngày tới cho biết con giáp này sẽ đón vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước.

Cụ thể với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ, được tập thể ghi nhận công lao, nửa cuối năm có tín hiệu thăng chức hoặc tăng lương đáng kể. Nếu có ý định thay đổi công việc, bản mệnh chớ ngại ngần mà thử sức. Sự dịch chuyển này không hẳn vì việc cũ phiền hà mà do tư duy đổi mới để phát triển. 

con giap 1
Đặc biệt tử vi 2 ngày tới cho biết con giáp này sẽ đón vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp cho biết người tuổi Tỵ là con giáp có nhiều ham muốn, tham vọng. Trong công việc họ tập trung cao độ, có chí tiến thủ và thích thể hiện năng lực của bản thân. Tuổi Tỵ thích hợp với những công việc lao động trí óc, đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận logic, sáng tạo.

Tử vi dự đoán 2 ngày cuối cùng của tháng 11/2022 cho biết tuổi Tý sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa. Cụ thể, sự nghiệp có bước nhảy vọt đáng kể nhờ luôn làm việc chăm chỉ, hòa thuận nên họ được ban lãnh đạo đánh giá cao và giao phó cho nhiều dự án quan trọng, qua đó có được cơ hội ngàn vàng để thăng tiến. 

Đặc biệt đường tài lộc vượng phát, các dự án kinh doanh phát triển vững mạnh giúp bản thân Tý kiếm về số tiền cực khủng. 

con giap 2
Tử vi dự đoán 2 ngày cuối cùng của tháng 11/2022 cho biết tuổi Tý sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa. Cụ thể, sự nghiệp có bước nhảy vọt đáng kể nhờ luôn làm việc chăm chỉ, hòa thuận nên họ được ban lãnh đạo đánh giá cao  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chỉ 2 ngày nữa thôi, con đường hậu vận của người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông hơn bao giừo hết khi con giáp này, có thể đạt được ước mơ lớn bấy lâu nay ấp ủ. Con đường công danh sự nghiệp rộng mở, Dần sẽ không còn gặp nhiều trắc trở như trước nữa.

Thay vào đó, dựa vào sự nỗ lực của bản thân và may mắn, bản mệnh sẽ có được chỗ đứng vững chắc tại nơi làm việc, ngày càng có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Chỉ cần dám nghĩ, dám làm, con giáp tuổi Dần có thể bứt phá trên con đường mới đầy rạng rỡ.

Ngoài ra những dự án đầu tư bên ngoài cũng phát triển rất tốt khi có quý nhân kề bên dẫn lối, qua đó giúp cho con giáp này thu về số tiền kếch xù. Lưu ý, trong thời gian này dù có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà.

con giap 3
Thay vào đó, dựa vào sự nỗ lực của bản thân và may mắn, bản mệnh sẽ có được chỗ đứng vững chắc tại nơi làm việc, ngày càng có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Chỉ cần dám nghĩ, dám làm, con giáp tuổi Dần có thể bứt phá trên con đường mới đầy rạng rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc trong hôm nay (28/11/2022), Thần Tài ưu ái ban phước, 3 con giáp may mắn hưởng trọn vậy may độc đắc, sự nghiệp thuận đà thăng tiến, tài lộc dồi dào, quý nhân nâng đỡ

Trúng số độc đắc trong hôm nay (28/11/2022), Thần Tài ưu ái ban phước, 3 con giáp may mắn hưởng trọn vậy may độc đắc, sự nghiệp thuận đà thăng tiến, tài lộc dồi dào, quý nhân nâng đỡ

Tử vi 12 con giáp cho biết trong hôm nay có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài ưu ái ban phước, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu pha thoải mái cũng không hết, vận trình tương lai sở hữu cuộc sống giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 2 ngày tới Tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi 3 con giáp giàu sang xem tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc