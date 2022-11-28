Tử vi hôm nay cho biết nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên đây được coi là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương của người tuổi Tỵ. Chưa hết công việc sắp tới thuận lợi hơn người, con giáp này nên đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc sẽ được nhân đôi may mắn.

Những người tuổi Tỵ thường là những người có nhiều ham muốn, tham vọng khá cao. Tuy nhiên, trong công việc họ lại chẳng bao giờ kiên định với những gì mình đã chọn lựa, thường bỏ giữa chừng hoặc làm không tới cùng.

Trong hôm nay, dự báo bạn sẽ gặp quý nhân là nữ, hãy quan tâm hơn đến những khách hàng nữ xung quanh mình, trong năm nay nếu bạn làm ăn với đối tác nữ sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Tuổi Thân

Trời sinh hững người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Theo tử vi 12 con giáp trong hôm nay (28/11/2022) sẽ có áp lực về kinh tế, làm ăn thất thoát không mấy thuận lợi. Nhưng bạn yên tâm khi biết cách cân nhắc về việc đầu tư cũng như chi tiêu thì thì cuộc sống có thể sẽ ổn định hơn nhưng không dư giả. Cách tốt nhất trong năm nay nếu có đầu tư kinh doanh thì bạn chỉ nên làm việc một mình. Không kết hợp với bất cứ ai bởi vì bạn dễ bị nghe theo những lời ngon ngọt của bạn bè.

Đặc biệt, nhờ có quý nhân giúp đỡ các dự án kinh doanh của bản mệnh không những phát triển vượt bậc mà sắp tới còn mang về khoản tiền lớn cho con giáp này.

Theo tử vi 12 con giáp trong hôm nay (28/11/2022) sẽ có áp lực về kinh tế, làm ăn thất thoát không mấy thuận lợi. Nhưng bạn yên tâm khi biết cách cân nhắc về việc đầu tư cũng như chi tiêu thì thì cuộc sống có thể sẽ ổn định hơn nhưng không dư giả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp đúng hôm nay (28/11/2022) cho biết con đường hậu vận của người tuổi Tý nhận nhiều may mắn khi được Tam Hợp nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi. Với sự thông minh và nhanh nhạy của bản thân, tuổi Tý sẽ biến thử thách thành cơ hội, gặt hái nhiều thành công. Không những vậy, bạn còn được quý nhân phù trợ nên khó khăn nào cũng vượt qua.

Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ có cơ hội gặp những mối làm ăn triển vọng. Trong hôm nay, dòng tiền chảy về túi có thể chưa dồi dào nhưng tương lai, bạn sẽ hái quả ngọt. Những dự án đầu tư trước đó vốn đang gặp khó khăn cũng sẽ dễ dàng vượt qua khi có quý nhân kề bên chỉ lối giúp họ thu về số vốn ban đầu.

Theo tử vi 12 con giáp đúng hôm nay (28/11/2022) cho biết con đường hậu vận của người tuổi Tý nhận nhiều may mắn khi được Tam Hợp nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

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