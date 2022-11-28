Tử vi 10 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn sắp tới trúng số tiền tỷ, sắp tới sắm nhà, xe hơi dễ như chơi, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tài lộc vượng phát khó ai sánh bằng.

Tuổi Dậu Trời sinh những người tuổi Dậu dù làm gì cũng rất chú ý trước sau, kỹ tính, nhìn rõ thực tế, nắm bắt được nhiều tình hình rồi mới làm nên hiếm khi đi sai hướng. Trong công việc, tuổi Dậu cũng là một người làm việc chăm chỉ và cố gắng nên đồng nghiệp lẫn cấp trên rất trân quý bạn. Tử vi 10 ngày tới đây cho biết, con đường hậu vận lẫn cuộc sống của Dậu càng ngày càng sung túc, tạm biệt được rủi ro và hung hiểm, tích lũy được của cải, trở thành người mạnh mẽ và khôn ngoan trong cuộc sống. Cộng thêm được sự trợ giúp của quý nhân, các lo ngại trước đó của con giáp này được xóa dần.

Đặc biệt, con giáp này có thể giải quyết các vấn đề một cách khéo léo, thời gian này Dậu sẽ không mắc phải quá nhiều sai sót mà có thể kiếm tiền đều đặn và giúp cuộc sống tốt hơn. Nhìn bên ngoài bên mệnh có vẻ vô tư, xuề xòa nhưng trong thâm tâm họ là người siêu tính toán và biết làm ăn. Họ giỏi kiếm tiền nhưng cũng biết cách tiết kiệm, luôn có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Tử vi 10 ngày tới đây cho biết, con đường hậu vận lẫn cuộc sống của Dậu càng ngày càng sung túc, tạm biệt được rủi ro và hung hiểm, tích lũy được của cải, trở thành người mạnh mẽ và khôn ngoan trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10 ngày tới đây con đường tài lộc của người tuổi Sửu xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Con giáp này, có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Đặc biệt, công việc thời gian này diễn ra vô cùng suôn sẻ với Sửu, bạn có một nhóm tuyệt vời với những thành viên có tinh thần hợp tác. Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ cho mình. Với những ai có ý định khởi nghiệp trong năm nay, chỉ nên thử sức với quy mô nhỏ, số vốn ít trước. Người tuổi Sửu nên tìm người hợp tác là nam sẽ tốt hơn nữ, được hỗ trợ mạnh về tiềm lực kinh tế và một phần cát khí. Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi đang yêu, nếu có dự định kết hôn thì tranh thủ tiến hành sớm, tránh để quá lâu tình cảm trục trặc lại không đi tới đích. Các cặp vợ chồng chú ý quan tâm đến nửa kia, cân bằng cảm xúc, chia sẻ gánh nặng kinh tế trong gia đình. Có như vậy mới ít phát sinh mâu thuẫn, tạo cơ hội cho kẻ thứ 3 xen ngang phá hoại hạnh phúc. Thậm chí một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Đặc biệt, công việc thời gian này diễn ra vô cùng suôn sẻ với Sửu, bạn có một nhóm tuyệt vời với những thành viên có tinh thần hợp tác. Ngoài ra, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ cho mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tử vi 10 ngày tới cho biết vận số người tuổi Mùi như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. Đặc biệt, trong thời gian này tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Tuổi Mùi vốn là những người không quá tham vọng, nhưng trong 10 ngày tới họ sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc. Tài lộc nở rộ nhưng sức khỏe tuổi Sửu không tốt trong khoảng thời gian tới đây. Dễ đau ốm vặt hoặc mắc các chứng bệnh về mắt, thần kinh hay khí huyết, vì vậy bản mệnh cần phải phân bổ thời gian làm việc lẫn nghỉ ngơi một cách hợp lý. Đặc biệt, trong thời gian này tuổi Mùi sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-10-ngay-toi-29-11-8-12-than-dong-tien-tri-du-doan-dung-99-3-con-giap-so-huu-loc-trung-so-doc-dac-su-nghiep-cham-dinh-tai-loc-vuong-phat-cuoc-song-cang-cham-chi-cang-co-duoc-hanh-phuc-529337.html