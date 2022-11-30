Tử vi dự đoán 96% vào đúng 12h11 phút ngày (2/12/2022) 3 con giáp được “Thượng Đế trao hỷ” Thần Tài giúp sức, sự nghiệp thăng hoa, tài khí ngập tràn, 96% đầu tư thắng lớn.

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 08:13

Vận trình ngày (2/12/2022) 3 con giáp thuận lợi nhờ có Tam Hợp cục nâng đỡ. Chính vì vậy, này làm việc gì cũng “thuận buồm xuôi gió” trong ngày.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán 96% vào đúng 12h11 phút ngày (2/12/2022) vận trình công việc của tuổi Tỵ có nhiều cơ hội. Con giáp này được cấp trên tạo điều kiện để thể hiện tài năng của mình và mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Bạn chỉ cần dành hết tâm trí để hoàn thành nhiệm vụ sẽ sớm đạt được thành tựu như đã kỳ vọng.

Tài vận: Vận trình tài lộc hanh thông. Con giáp này không cần lo lắng về tiền bạc khi có nhiều nguồn thu tự động về túi. Bản mệnh có được nhiều lời mời cộng tác với khả năng thu về lợi nhuận cao. Ngoài ra, những dự án mà bạn đã đầu tư cũng bắt đầu có tín hiệu khởi sắc.

Tình cảm: Vận trình tình duyên bền chặt Cục diện Ngũ hành tương sinh Hỏa - Thổ giúp những cặp đôi có sự gắn kết với nhau. Hai bạn luôn thấu hiểu và chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Đôi bên đều cảm thấy bình yên và tin tưởng tuyệt đối về người yêu của mình.

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán 96% vào đúng 12h11 phút ngày (2/12/2022) , Ngọ Mùi hợp Nhật nguyệt mang lại cho con giáp tuổi Mùi có được trạng thái tốt khi có nhiều người bao gồm bạn bè, người thân hỗ trợ mình. Thực ra khó khăn vẫn còn đó nhưng có lời động viên của mọi người giúp bạn lạc quan hơn, thậm chí có thể nghĩ ra được giải pháp phù hợp cho mình.


Thương Quan cho thấy thật khó để cân bằng giữa sự ích kỷ cá nhân và mong muốn chia sẻ, hỗ trợ. Thế thì ngày hôm nay, hãy tìm kiếm kinh nghiệm, lời khuyên từ những người có đi trước để biết được bản thân nên làm gì cho phù hợp nhất nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy có thể có người chỉ cho bạn đường đi nước bước để sớm thoát khỏi những rắc rối liên qua đến tài chính. Dù có cơ hội không quá cao nhưng cũng rất đáng để bạn thử đấy nhé.

Tuổi Thân

Tử vi dự đoán 96% vào đúng 12h11 phút ngày (2/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân thành tích xuất sắc, tiền thưởng hậu hĩnh.

Tình duyên: Mối quan hệ với nửa kia tương đối ổn định, nếu có dự định kết hôn, có thể cân nhắc cùng nhau ra ngoài du lịch.

Công việc: Mục tiêu của bạn tương đối rõ ràng và bạn biết mình muốn theo đuổi điều gì. Biết cách tích lũy tài nguyên và liên hệ trong công việc, đồng thời không ngừng mở rộng thế giới của mình.

Tài lộc:Vận tài chính hôm nay thể hiện qua công việc, mang lại đơn làm ăn tương đối lớn cho công ty, từ đó rút ra được không ít kinh nghiệm, được lãnh đạo khen ngợi, còn có thể nhận được tiền thưởng.

Sức khỏe: Lười vận động, cơ thể trì trệ.  

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự báo trong ngày (30/11/2022) 3 con giáp "Đụng chạm Thái Tếu" làm ăn sa sút, tiền tài nhỏ giọt, tiền vô không có tiền ra ào vào, tài lộc kém sắc. Tuổi Sửu lơ là công việc dễ bị khiển trách.

Tử vi dự báo trong ngày (30/11/2022) 3 con giáp "Đụng chạm Thái Tếu" làm ăn sa sút, tiền tài nhỏ giọt, tiền vô không có tiền ra ào vào, tài lộc kém sắc. Tuổi Sửu lơ là công việc dễ bị khiển trách.

Vận trình trong ngày (30/11/2022) không thuận lợi trong công việc. Dưới tác động của cục diện Tương hại nên bạn làm gì cũng gặp rắc rối.

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